La pupa e il secchione show 2022, ci sarà Soleil Sorge? / Barbara D’Urso: “Ora è al Gfvip…”

Barbara D’Urso si apre su Soleil Sorge: le anticipazioni de La pupa e il secchione show 2022

Per il prossimo 15 marzo 2022 è previsto il debutto de La pupa e il secchione show 2022 su Canale 5, condotto da Barbara D’Urso, che in occasione della nuova puntata di Verissimo -del 6 marzo 2022- presenta in anteprima assoluta il suo imminente format, le cui anticipazioni tv preannunciano un ruolo per Soleil Sorge. Quest’ultima, che al momento concorre al Grande fratello vip 6 per un posto alla finale, non sarebbe ancora a conoscenza del ruolo pensato per lei da Mediaset a La pupa e il secchione 2022 e insieme a lei nello stesso ruolo sono anticipati anche Antonella Elia e Federico Fashion Style. “Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. Se è Soleil? Non lo so! -fa sapere ai microfoni di Verissimo, quindi, la D’Urso, rispetto alle prime anticipazioni tv de La pupa e il secchione 2022, per poi aggiungere sibillina-. Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là”. Insomma, Barbara si riserva così della facoltà di non svelare se tra i tre giudici de La pupa e il secchione 2022 ci sia Soleil, seppur non escludendolo, e non nasconde che il ruolo tv di giudice per il format in arrivo spetta ad un attuale concorrente del Gf vip 6. Che sia proprio Soleil la scommessa Mediaset fatta tra le mura della Casa? Nell’attesa di scoprirlo, Barbara D’Urso è anticipata come ospite speciale attesa alla puntata finale del Gf vip 6, occasione in cui la conduttrice potrà quindi non solo fare promozione al suo format, in partenza a partire dal giorno successivo alla serata della finale del reality, ma potrà anche annunciare il giudice scelto per il suo programma di intrattenimento, indicandolo tra gli inquilini della Casa.

Barbara D’Urso annuncia un volto de La pupa e il secchione 2022

Nel suo intervento tv, concesso a Verissimo, inoltre Barbara D’Urso coglie l’occasione anche per spoilerare un’altra chicca de La pupa e il secchione 2022: nel cast dei protagonisti dello show in arrivo, è stato ingaggiato il figlio mai riconosciuto di un popolare vip. Una storia, quella del protagonista top-secret de La pupa e il secchione 2022, che ricorda quella di Paola Caruso, la quale ha potuto incontrare e conoscere Imma Meleca solo da adulta, grazie all’aiuto di Barbara D’Urso e alla produzione Mediaset, che è riuscita a rintracciare la madre naturale dell’ex naufraga adottata in tenera età.

