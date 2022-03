La Pupa e il Secchione show 2022, pagelle 1a puntata/ D’Urso tra alti e bassi, Mila Suarez show e Soleil…

La Pupa e il Secchione show 2022, le pagelle della prima puntata

La prima puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 serve prevalentemente a presentarci i protagonisti di questa edizione e a farci ambientare in un format tutto nuovo che, alla gara tra pupe e secchioni, predilige lo show e la parte reality. Un’emozionata Barbara D’Urso prende in mano questa nuova avventura non senza preoccupazione ma con il suo consueto brio. L’esordio, che sperimenta un look inedito in cui vuole omaggiare Coco Chanel, va comunque avanti con un po’ di intoppi – tra guasti tecnici, assenze in studio e cadute. Tuttavia questo non frena la conduttrice che, con professionalità porta avanti lo spettacolo, palesando la sua grande esperienza. Buon inizio. 7,5.

Una menzione nelle nostre pagelle non può mancare per la giuria. Antonella Elia parte da casa causa covid, nonostante ciò si ritrova l’opinionista curiosa e piccata che avevamo lasciato al Grande Fratello Vip lo scorso anno. Bene ma sicuramente si può fare di più. VOTO 6,5. Federico Fashion Style brilla più per i suoi outfit che per il ruolo di opinionista in questa prima puntata de La Pupa e il secchione. Riuscirà a fare di più nelle prossime? VOTO 5,5. Chiudiamo con Soleil Sorge che fa gieffina passa in poche ore a giurata ma non perde il suo spirito. Decide però di partire da ‘buona’, con complimenti per tutti. Solo una facciata? VOTO 6,5.

Quali sono stati invece i protagonisti di questa prima puntata de La pupa e il secchione 2022? Alcuni concorrenti sono sicuramente spiccati su altri, uno di questi è Flavia Vento che ha subito regalato al pubblico momenti trash. Saprà mostrare anche altro di se? VOTO 5,5. In coppia con lei c’è il super Aristide Malnati a cui proprio non si può non voler bene. VOTO 7. Grande protagonista, non a sorpresa, il ‘duo Goria’, ovvero Mirko Gancitano – fidanzato di Guenda Goria – e Vera Miales, compagna di Amedeo Goria. Lo scontro tra i due accende lo studio e incuriosisce il pubblico. Mirko, al suo debutto, è sicuro e calmo, non tradisce particolari emozioni, riuscendo a rimanere perfettamente nella parte del secchione. VOTO 7.

Mantiene un piglio calmo anche Vera Miales: che sia la calma prima della tempesta? Per ora, non una grande protagonista. Chi invece il piglio calmo non l’ha mantenuto è Mila Suarez. L’ex di Alex Belli non è rimasta in silenzio di fronte alle accuse di Soleil Sorge, togliendosi un po’ di sassolini dalla scarpa e anticipando che sarà una delle protagoniste più agguerrite di questa edizione. VOTO 6,5. Una menzione la meritano anche le pupe Asia Valente e Laura Comaschi, perfettamente immedesimate nel ruolo di pupe. Non classificati Nicolò Scalfi e Gianmarco Onestini: per loro una sola battuta e nulla più.



