La Pupa e il Secchione Show 2022, pagelle 5a puntata/ Caruso espulsa tra le polemiche

La Pupa e il Secchione Show 2022, pagelle 5a puntata: Paola Caruso senza freni

Censure, parole pesanti e lezioni di seduzione. Succede di tutto nella quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022. Barbara D’Urso tiene il pubblico sulle spine fino alla fine per quanto riguarda la squalifica di Paola Caruso, che arriva inevitabile dopo lo schiaffo a Mila Suarez (voto 5). Nasce un parapiglia durante la diretta, con la Caruso che rivolge alla fotomodella una serie di insulti irripetibili. Anche la showgirl sudamericana rimedia una punizione con il suo nuovo secchione, Gianmarco: dovranno infatti trascorrere la prossima settimana nello sgabuzzino.

Tra gli altri momenti salienti della puntata ci sono le lezioni hot di Malena (voto 5), che dispensa consigli alle coppie. Elena Morali (voto 7) la supera in termini di “confidence” e si diverte insieme al suo Aristide. Gianmarco e Anna Laura (voto 5), invece, devono fare i conti con qualche intoppo durante la prova.

La Pupa e il Secchione Show 2022: il ritorno di Flavia Vento e la lite con Paola Caruso

La quinta puntata de La pupa e il secchione show 2022 porta anche il ritorno di Flavia Vento (voto 4). L’ex concorrente, che aveva deciso di abbandonare il reality dopo pochi giorni, non ha voluto spiegare i motivi del suo addio, limitandosi ad un “canto della sirena” di cui nessuno sentiva il bisogno. La Caruso la mette in riga, ma alza troppo la voce e Flavia ci tiene a farle capire che “in tv non si urla come al mercato”.

Un duello velenoso, senza esclusione di colpi. Di sicuro Paola Caruso mancherà al programma dal punto di vista dell’entertainment (voto 8). C’è poi l’esuberante Francesco Chiofalo (voto 7), sempre pungente e simpatico, anche solo per la sua mimica facciale. Ammaliato da Malena, teme seriamente di essere lasciato dalla sua fidanzata Drusilla Gucci, che invece interviene in diretta per tranquillizzarlo. Eliminati, per il dispiacere di Asia, Laura e Orlando (voto 6). Peccato.

