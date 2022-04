La pupa e il secchione show 2022, semifinale/ Diretta e finalisti: scontro Drusilla Gucci, Chiofalo e Malena

La pupa e il secchione show 2022: anticipazioni e diretta semifinale

Martedì 26 aprile, in prima serata su Italia 1, torna in onda Barbara D’Urso al timone della semifinale de La pupa e il secchione show 2022. La penultima puntata del reality show che, finora, ha regalato baci, come quello tra Denis Dosio e Nicole, discussioni, liti come quella tra Mila Suarez e Paolo Caruso e provvedimenti disciplinari come quella che ha colpito la Caruso. Cosa accadrà, dunque, durante la semifinale?

La pupa e il secchione anticipazioni finale/ Vincitori, polemiche: Soleil vs Onestini

A giudicare le varie coppie di concorrenti che, questa sera, si sfideranno per strappare il biglietto per la finalissima, ci sarà come sempre, la giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. Al centro della semifinale ci saranno così confronti, scontri e colpi di scena inattesi.

La pupa e il secchione show 2022: confronto tra Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo e Malena

Dopo il confronto, nelle scorse puntate, tra Guenda Goria, Mirko Gancitano e Mila Suarez, anche questa sera, nel corso della semifinale de La pupa e il secchione show 2022 ci sarà un confronto molto atteso come quello tra Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo e Malena. Negli scorsi giorni, Drusilla, la fidanzata di Francesco, ha ammesso di non riconoscere il fidanzato e di aver bisogno di tempo per capire cosa fare dopo aver visto Francesco flirtare con Malena che è stata ospite nelle scorse puntate.

Soleil demolisce Gianmarco Onestini "Vale 0"/ Lite in finale a La pupa e il secchione

Questa sera, Barbara D’Urso accoglierà in studio proprio Drusilla Gucci facendo da arbitro tra Francesco Chiofalo, la fidanzata e Malena che, questa sera, tornerà in trasmissione non solo per confrontarsi con la Gucci, ma anche per ricoprire nuovamente le vesti di pupa per una sera.

Mila Suarez e Gianmarco Onestini: la verità sul bacio

Spazio, poi, a Gianmarco Onestini e Mila Suarez che, dopo aver formato una coppia di gioco, si sono avvicinati giorno dopo giorno fino a scambiarsi un bacio. L’amicizia tra la pupa e il secchione, in pochi giorni, si è trasformata in amore? Nel corso della semifinale, i due sveleranno cosa provano l’uno per l’altra raccontando la verità.

Elena Morali discute con Barbara D'Urso?/ Cos'è successo a La Pupa e il Secchione

Non solo amore nel corso della semifinale de La pupa e il secchione show 2022. Barbara D’Urso, infatti, si occuperà dello scontro che, nella villa, c’è stato tra la pupa Maria Laura De Vitis e il resto dei concorrenti. Inoltre, c’è stato un improvviso scambio di coppie tra pupe e secchioni: quali nuove coppie si saranno formate? Lo scopriremo questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA