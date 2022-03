La Pupa e il Secchione show, D’Urso annuncia nuovi concorrenti/ Da Nicolò Scalfi a…

La nuova puntata di Pomeriggio 5 si conclude con la presentazione di un nuovo promo de La Pupa e il Secchione show 2022. Barbara D’Urso sarà alla conduzione dello show che quest’anno viene però rinnovato, presentando nel cast anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che saranno pupe o secchioni e che si ‘mescoleranno’ a volti nuovi e scelti per l’occasione. Nel nuovo promo la D’Urso non solo fa il suo ingresso in uno studio addobbato per l’occasione, ma annuncia ufficialmente alcuni dei volti noti che faranno parte di questa avventura.

Nel cast troviamo Flavia Vento, il cui nome è già circolato nelle scorse settimane. Con le anche Paola Caruso e Aristide Malnati, quest’ultimo sicuramente nel ruolo di secchione. Come Malnati anche un altro volto noto ai telespettatori di Canale 5: si tratta di Nicolò Scalfi, celebre campione di Caduta libera.

Nel cast del La Pupa e il secchione 2022 troviamo anche Francesco Chiofalo, che il pubblico sicuramente ricorderà anche come ‘Lenticchio’. Confermate invece le voci della giuria, che sarà composta da Antonella Elia e Federico Fashion Style a cui si aggiunge un giurato al momento misterioso. “Dobbiamo valutare alcune cose”, ha spiegato la D’Urso in merito al giurato ancora non svelato. Le voci, d’altronde, parlano di Soleil Sorge, il che spiegherebbe il perché non c’è ancora ufficialità, essendo la ragazza ancora chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip.

