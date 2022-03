La Pupa e il Secchione show, pagelle 3a puntata/ Elia asfalta Flavia, Guenda gelosa. Eliminati Vera-Nicolò

La Pupa e il Secchione show 2022, pagelle 3a puntata: Flavia Vento show

Dove c’è Barbara D’Urso (voto 7) c’è intrattenimento. A volte sopra le righe, a volte esasperato e tremendamente maccheronico. Ma pur sempre di intrattenimento parliamo. Così la conduttrice ha rivitalizzato La Pupa e il Secchione Show 2022, regalando al suo pubblico una terza puntata infuocata e ricca di scontri, liti e chiarimenti. A cominciare dai battibecchi infiniti tra Mila Suarez (voto 5) e Federico Fashion Style (voto 6,5). La fotomodella e l’opinionista se ne sono detti di tutti i colori e in studio, ad un certo punto, è piombato il caos.

Inoltre Mila ha dovuto fare i conti con un’agguerrita Guenda Goria (voto 6,5), troppo buona per portare fino in fono la scenata di gelosia nei confronti del fidanzato Mirko. Abbiamo comunque assistito ad un faccia a faccia senza esclusione di colpi, finito con baci e abbracci tra Guenda e Mirko (voto 5). In grande spolvero, invece, Antonella Elia (voto 7): l’opinionista asfalta Flavia Vento dopo le vaghe motivazioni – fornite in un collegamento surreale – sul suo abbandono.

Tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione show 2022 più simpatici di quest’edizione c’è senza alcun dubbio Francesco Chiofalo (voto 6,5), le cui movenze sul red carpet ricordano più un cavallo impazzito che un fotomodello. L’ironia, però, non gli manca. Ed è un elemento fondamentale per qualsiasi show. E non solo. C’è poi il dramma di Maria Laura De Vitis (6), che a distanza di anni soffre ancora la mancanza del padre scomparso, a dimostrazione che certi dolori non si superano mai. E ancora la simpatia di Gianmarco Onestini (voto 6), in una curiosa versione 3.0.

Infine la nuova arrivata a La Pupa e il Secchione show 2022 Elena Morali (voto 5, ancora troppo titubante), che affianca Aristide Malnite (voto 6) dando vita ad una coppia potenzialmente interessante. Scalpita anche Paola Caruso, pronta a fare il suo ingresso a La Pupa e il Secchione dopo aver risolto, finalmente, i suoi problemi personali. Vera Miales e Nicolò Scalfi (voto alla coppia 4,5), invece, preparano le valigie dopo aver perso il bagno di cultura finale: sono ufficialmente eliminati dal gioco. In pochi sentiranno la loro mancanza.











