“LA RABBIA NON TI BASTA” TESTO COMPLETO CANZONE BIGMAMA SANREMO 2024 / Lettera con un messaggio universale

BigMama canta all’Ariston una lettera a se stessa. Il testo di “La rabbia non ti basta“, canzone con cui è in gara al Festival di Sanremo 2024, è rivolto alla Marianna bambina che ha sofferto e si è sentita sola. L’adulta le racconta che avrebbe voluto proteggerla e si scusa per il male che si è inflitta da sola. Questo brano per la rapper è un cerchio che si chiude. Durante l’adolescenza è stata vittima di bullismo e violenza sessuale, ferite che l’hanno segnata e da cui è riuscita a guarire anche grazie alla musica, diventata una valva di sfogo in un momento difficile.

All’età di 13 anni ha cominciato a scrivere i suoi pezzi e a trasformare rabbia e odio in barre rap, come racconta nella canzone stessa. “La rabbia non ti basta” è una dedica personale, ma anche un messaggio universale: chi si sente diverso o sbagliato può ritrovarsi nelle parole di BigMama, secondo cui non ci deve essere spazio per la rabbia e il rancore, ma bisogna credere in se stessi e nei propri sogni. (agg. di Silvana Palazzo)

“LA RABBIA NON TI BASTA”, TESTO COMPLETO CANZONE BIGMAMA A SANREMO 2024

Il testo “La rabbia non ti basta” é la canzone che BigMama interpreta a Sanremo 2024. La proposta in corsa tra le 30 Big del Festival è considerata una delle canzoni festivaliere più interessanti, sebbene i pronostici non la diano tra le candidate per la vittoria finale di Sanremo 2024. La canzone “La rabbia non ti basta” cantata da BigMama a Sanremo 2024 può dirsi, dal punto di vista del testo nei lyrics, un messaggio e un invito a vivere le critiche come una possibilità che induce a migliorarsi per superare i propri limiti.

TESTO COMPLETO “LA RABBIA NON TI BASTA”: LE PAROLE DI BIGMAMA

Leggendo il testo completo della canzone di Bigmama per Sanremo 2024, “La rabbia non ti basta“, traspare l’invito a vivere senza farsi condizionare dai giudizi altrui. Bisogna credere in se stessi, andando oltre alla rabbia e trasformare la negatività in energia per reagire.

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

