Anticipazioni La ragazza alla pari: quante puntate sono, location, trama, cast e streaming fiction Canale 5: Thriller inquietante con Poirot

Anticipazioni La ragazza alla pari, nuova fiction di Canale 5: trama puntata di questa sera 20 agosto

Prenderà il via questa sera, mercoledì 20 agosto 2025, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Sally Bretton nel ruolo della protagonista Zoe Dalton. La donna inglese sembra avere tutto dalla vita: un marito di successo, due bambini adorabili che la considerano come la loro madre, nati dal precedente matrimonio del marito ed il suo lavoro in sartoria tutto però prende una piega inaspettata quando arriva Sandrine, la ragazza alla pari che si occuperà anche del padre di Zoe, George malato di diabete.

Dalle anticipazioni La ragazza alla pari si apprende che nella puntata di questa sera 20 agosto 2025 si scorpe che inizialmente Sandrine sarà vista come una valido aiuto da parte di tutta la famiglia e soprattutto Zoe sarà molto sollevata dal fatto che può contare su un valido aiuto ma ben presto tutto prenderà una svolta inquientante. L’affascinante giovane a poco a poco un inquietante cambiamento nella famiglia mentre insorgono istinti e verità nascoste. Inizieranno così una serie di sospetti a catena che porteranno i protagonisti e con loro i telespettatori in una spirale di suspence e tensione: chi è davvero Sandrine?

Location La ragazza alla pari e cast: nella fiction di Canale 5 torna Poirot

Svelate le anticipazioni più importanti non resta che darà uno sguardo al cast de La ragazza alla pari e sin da subito tra tutti spicca Sir David Suchet già noto anche ai telespettatori italiani per aver impersonato per anni l’amatissimo interprete del commissario Hercule Poirot nato dalla penna di Agatha Christie nel celebre telefilm trasmesso dal 1989 al 2013 per ben 13 stagioni. L’attore interpreta George, il papà malato della protagonista che invece è Zoe ed ha il volto di Sally Bretton.

Ludmilla Makowski, invece, è Sandrine l’enigmatica e inquitante ‘ragazza alla pari’ chiudono il cast i piccoli Margot Pue e Ripley nei panni di Amber e Noah. Per quanto riguarda, infine, la location La ragazza alla pari, nonostante la fiction di Canale 5 è ambientata in Inghilterra è stata girata in Irlanda. Le riprese della serie sono state effettuate in Irlanda nelle città più note come Dublino durante l’estate del 2024.

La ragazza alla pari: quante puntate sono e come vederla in streaming

The Au Pair (titolo originale de La Ragazza alla Pari) è una miniserie in quattro puntate franco-inglese che è stata trasmessa in Patria nel marzo del 2025 ed adesso è pronta a debuttare in Italia dove andrà in onda in due puntate con due episodi ciascuno trasmesse questa sera e domani, 20 e 21 agosto 2025 a partire dalle 21.30 circa su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity.