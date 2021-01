La ragazza dei tulipani, il libro/ Storia del film tratta dal romanzo di Deborah Moggach

Il film La ragazza dei tulipani, in onda stasera su Rai 1, è tratto dal romanzo di Deborah Moggach. Il libro in questione è uscito nel 1999 col titolo di Tulip Fever. In Italia è uscito il 29 agosto del 2017 proprio in seguito alla promozione del film al cinema dove la pellicola sarebbe arrivata nel settembre seguente. Edito da Sperling & Kupfer porta il sottotitolo La tentazione dei tulipani e vede in copertina proprio la splendida protagonista del film Alicia Vikander. In copertina possiamo leggere: “Quale segreto nasconde la donna del dipinto?”.

La ragazza dei tulipani, il libro: la trama

Il retrocopertina del libro La ragazza dei tulipani ci dice che “ci sono passioni per cui daresti la vita”. In merito all’opera si è sbilanciato anche il The Times che ha specificato: “La scrittura di Deborah Moggach è vivida come i colori di un Vermeer”. Sicuramente il film non ha stravolto la trama che racconta la storia di Sophia una ragazza crescita nel convento di Sant’Ursula siccome orfana. Sarà la badessa a organizzare per lei un matrimonio combinato con un uomo di mezz’età un mercante vedovo d nome Cornelis Sandvoort.



© RIPRODUZIONE RISERVATA