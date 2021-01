La ragazza dei tulipani/ Video, su Rai 2 il film con Alicia Vikander (13 gennaio)

‘La ragazza dei tulipani’ sarà il film in onda su Rai 2 in prima serata mercoledì 13 gennaio 2021. Pellicola britannica diretta dal regista nativo di Salford, Justin Chadwick, vede nel suo cast Alicia Vikander nella parte di Sophia Sandvoort, Christoph Waltz nel ruolo di Cornelis Sandvoort, Judi Dench nella parte della badessa di St. Ursula, Cara Delevingne nel ruolo di Annetje e Dane DeHaan nella parte di Jan Van Loos. E ancora Matthew Morrison ha il ruolo di Mattheus, Cressida Bonas è la signora Steen, Michael Nardone ha la parte di Daan, Michael Smiley ha il ruolo di Pieter, Kevin McKidd è Johan De Bye, Joanna Scanlan è la signora Overvalt, Tom Hollander ha il ruolo del dottor Sorgh, Douglas Hodge è Nicholas Steen, Jack O’Connell è William Brok, Zach Galifianakis ha il ruolo di Gerrit, Daisy Lowe è Carolijn, Alexandra Gilbreath è Lysbeth, David Harewood ha il ruolo di Prater e Holliday Grainger ha la parte di Maria.

La ragazza dei tulipani, la trama del film

La storia de ‘La ragazza dei Tulipani‘ è ambientata in Olanda e vede come protagonista Sophia, una giovane orfana cresciuta in un convento di suore, quello di Sant’Ursula. La badessa del convento organizza un matrimonio combinato con un ricco e attempato uomo d’affati, Cornelis Sandvoort, e Sophia al momento del matrimonio lascia dunque il convento per raggiungere il suo sposo e iniziare una nuova vita. Che si rivela però abbastanza grigia e piatta: i due non riescono ad avere figli e pur essendogli riconoscente per la vita che sa offrirgli, Sophia non riesce a nutrire alcun tipo di sentimento nei confronti di Sandvoort. La svolta arrivera quando quest’ultimo commissionerà un ritratto assieme alla moglie all’artista Jan van Loos, affascinante ma povero e senza prospettive. Tra Jan e Sophia scoppietà la passione mentre contestualmente nella storia vanno avanti le vicende di Maria, domestica di Sanvoort e divenuta migliore amica di Maria, e del suo fidanzato Willem, di mestiere commerciante di pesce ma che prova a entrare nella vendita di tulipani, il fiore nazionale olandese, per riuscire a racimolare le risorse che possano pemettergli di sposare finalmente Maria.

Video, il trailer del film "La ragazza dei tulipani"





