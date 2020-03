La ragazza del dipinto/ Video, su Rete 4 il film con Gugu Mbatha-Raw

La ragazza del dipinto va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, martedì 31 marzo, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 e nel Regno Unito da diverse case cinematografiche tra cui la Pinewood Studios mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia è stata curata da Amma Asante, il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Misan Sagay, le musiche della colonna sonora sono state composte da Rachel Portman ed i costumi indossati dagli attori sono stati disegnati e realizzati da Anushia Nieradzik. Nel cast sono presenti Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Watson, Sarah Gadon, Sam Reid, Miranda Richardson, Penelope Wilton e Matthew Goode.

La ragazza del dipinto, la trama del film

Ne La ragazza del dipinto ci troviamo nel corso del XVIII secolo in Inghilterra nel pieno splendore dell’impero britannico e soprattutto in un momento storico nel quale ci sono ancora delle forti divisioni dal punto di vista razziale per quanto concerne l’accettazione dei popoli la cui pelle è di colore nero. Uno dei più importanti ammiragli della flotta britannica John Lindsay, ha una relazione amorosa con una schiava africana dalla quale nasce una piccola è bellissima bambina a cui viene dato il nome di Dido.

La bambina riesce a vivere in maniera felice al fianco della propria mamma fino a che questa, a 6 anni, muore per via di una patologia che all’epoca non poteva essere curata. Contrariamente a quanto si potesse pensare suo padre deciderà di sfidare le credenze pubbliche e soprattutto quella che era l’opinione del tempo prendendo con sé la bambina e portandola nella sua tenuta in Gran Bretagna.

Questo permetterà alla bambina di vivere e crescere all’interno di un ambiente molto aristocratico e soprattutto dove non le mancherà alcunché al fianco di una cugina di nome Elizabeth. Tuttavia quando sarà diventata ormai una donna adulta Dido dovrà fare i conti con tutte le problematiche che sono state innescate dal collo della tua pelle partendo dalla possibilità di poter avere finalmente una relazione d’amore che possa renderla felice. Saranno tante altre le problematiche con cui dovrà scontrarsi nonostante lei possa far leva su un importante patrimonio e soprattutto su un titolo aristocratico che poche persone in tutta la Gran Bretagna possono sfoggiare.

