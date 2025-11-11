La ragazza del mare racconta le gesta di Trudy Ederle, che nel 1924 attraversò a nuoto la Manica: fu la prima donna a compiere quest'impresa titanica

La ragazza del mare, film diretto da Joachim Rønning

Martedì 11 novembre, in prima serata alle ore 21.30, su Rai 1, andrà in onda il film drammatico e biografico del 2024 La ragazza del mare, distribuito dalla Walt Disney Pictures. La pellicola racconta la vera storia di Gertrude “Trudy” Ederle nuotatrice professionista americana e prima donna che, in epoca fortemente maschilista dove il patriarcato era la regola, riuscì ad attraversare a nuoto il Canale della Manica.

La Ragazza del mare è un film scritto e diretto nel 2024 sotto la regia di Joachim Ronning e basato su un libro del 2009 di Glenn Stout. Si tratta di un film che racconta la storia vera della nuotatrice americana Gertrude ‘Trudy’ Ederle, la prima donna ad attraversare la Manica direttamente a nuoto. Un’impresa che fino a quel momento avevano portato a termine pochissime persone e tutti uomini. La donna, infatti ha fatto fronte al pregiudizio di molti, nonostante qualche anno prima, a 21 anni, aveva vinto l’oro e due medaglie di bronzo alle Olimpiadi del 1924. Tredici anni dopo, compirà l’impresa che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Nata da genitori tedeschi a New York, Trudy imparò a nuotare da suo padre, sviluppando un amore che porterà avanti per tutta la vita, nonostante un problema all’udito causatole dal morbillo.

La trama del film La ragazza del mare: una grande campionessa che ispirò tutte le donne

Ne La ragazza del mare, Trudy Ederle cresce in una famiglia di origine tedesca e vive in un periodo, il 1914, in cui la donna è trattata alla stregua di un oggetto.

Un giorno si verifica un disastroso incidente al porto, che porta alla morte di molte persone che non sapevano nuotare: la madre di Trudy decide così che i suoi figli avrebbero dovuto imparare a nuotare per salvarsi in caso di pericolo in acqua.

Trudy, che da piccolissima ha rischiato di morire a causa del morbillo e che per questa malattia ha perso l’udito, riesce a entrare a far parte della Women’s Swimming Association e a partecipare alle Olimpiadi di Parigi.

Nonostante gli ostacoli del sistema, vince 2 bronzi, per poi tornare a New York dove trova la sorella sposata e suo padre intenzionato a trovare marito anche per lei.

Trudy allora, ispirata da Bill Borgess riuscito ad attraversare la Manica, decide di mettersi alla prova e nuotare nello stesso canale per 21 miglia tra le coste inglesi e francesi, affrontando infide correnti e acque gelide.

Il primo tentativo di Trudy fu fallimentare, ma il secondo sfociò in un successo sotto gli occhi della stampa mondiale: sfidando lo scetticismo, attraversa il Canale della Manica segnando un tempo record.

Il suo udito peggiorò, portandola a dedicarsi all’insegnamento del nuoto ai bambini, morendo alla veneranda età di 98 anni nel 2003.