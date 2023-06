LA RAGAZZA E L’UFFICIALE/ Diretta, anticipazioni 30 giugno 2023: preoccupano le condizioni di salute di Tatya

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni e diretta quarta puntata 30 giugno: commento live

Su Canale 5 va in onda la quarta puntata de La Ragazza e l’Ufficiale. Le anticipazioni rivelano un appuntamento ricco di intrighi e colpi di scena, con tre episodi che promettono di tenere il pubblico attaccato allo schermo fino alla fine. Il riassunto delle puntate precedenti evidenzia i tanti ostacoli incontrati nella storia d’amore tra Seyit e Sura. La famiglia di lui non approva la relazione, ma l’uomo farà di tutto per farli ricredere.

Chicago PD 10/ Anticipazioni puntata 30 giugno. 2023: una nuova minaccia per Voight

Nel primo episodio in onda questa sera, venerdì 30 giugno, il tema principale è rappresentato dalla condizioni di salute di Tatya. La ragazza è in dolce attesa ma sta vivendo una fase delicatissima della sua gravidanza. Eppure nessuno sembra interessarsi delle sue condizioni. Che cosa le accadrà? Presto potrebbe aver bisogno di un medico… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Anticipazioni Chicago Med 7, puntata 29 giugno 2023/ Un nuovo caso per Stevie

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni quarta puntata 30 giugno 2023 su Canale 5

La ragazza e l’ufficiale torna con la quarta puntata, stasera 30 giugno 2023, su Canale 5. La storia d’amore impossibile tra la russa Sura e il turco Seyit prosegue ma con moltissimi ostacoli; infatti la famiglia di lui, soprattutto suo padre, si opporrà alla loro relazione, dato che avrebbe preferito vedere suo figlio sposarsi con una ragazza turca, come da tradizione. Anche stasera, come ogni venerdì, andranno in onda tre episodi. Nell’episodio 1×10 vedremo Sura preoccuparsi per le condizioni di salute di Tatya; l’amica è incinta, ma nessuno sa del suo stato interessante. Fatto sta che la ragazza è pallida, e presto accusa una forte emorragia. Sura contatta Celil e insieme riescono a rintracciare un medico, che subito la soccorre.

Shake, anticipazioni ultima puntata 29 giugno 2023/ L'invidia "divide" Thomas e Gaia

Sura è molto spaventata, dato che pensava che Tatya potesse morire. In queste circostanze, la ragazza russa vorrebbe tanto accanto a sé Seyit, che purtroppo è andato a trovare la sua famiglia per comunicare loro l’intenzione di sposarla. Vicino a Sura c’è invece Petro, che è innamorato di lei, e fa di tutto per offrire il supporto morale di cui ha bisogno.

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni: Mehmet ripudia Seyit

La ragazza e l’ufficiale continua nella sera del 30 giugno 2023 con l‘episodio 1×11. La guerra impazza e i nostri arrivano in Crimea, dove sempre piu’ uomini tra la popolazione abbandonano il lavoro nei campi per unirsi ai sovversivi. Seyit ha confidato alla sua famiglia di voler sposare Sura, una ragazza russa, e ha gettato tutti in casa in uno stato di allerta. In particolare suo padre Mehmet Eminof. Già infuriato dal comportamento del figlio, che ha ignorato il suo volere, l’uomo è anche preoccupato per la situazione e teme la guerra possa arrivare nelle loro terre. Per questo motivo è pronto a difendersi dagli invasori.

L’ansia coinvolge anche Mahmut, il cui pensiero è solo quello di fuggire con Havva per mettere al sicuro la sua famiglia. Il giovane è anche contrariato dal fatto che il padre abbia ripudiato Seyit, quindi esprime tutto il suo dispiacere.

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni puntata: Osman sfida il padre e vuole andare da Seyit

La quarta puntata de La ragazza e l’ufficiale si conclude su Canale 5 con l’episodio 1×12. Dato che c’è bisogno di armi per potersi difendere, il tenente Seyit, Celil e Petro decidono di andare, per alcuni giorni, nei villaggi circostanti, in cerca di fucili, pistole e quant’altro. Tuttavia il viaggio sarà tutt’altro che facile, anzi irto di ostacoli che li metterà a dura prova. Petro, che cova rancore nei confronti di Seyit, sarà disposto a mettere da parte la sua invidia per aiutarsi a vicenda?

Intanto, in casa Eminof, anche il fratello piccolo di Seyit, Osman, è contrariato alla scelta del padre di averlo ripudiato. Quindi, di nascosto, decide di portare al fratello tutte le lettere che ha ricevuto durante i mesi in cui è stato al fronte. Osman agisce senza farsi vedere dato che Mehmet ha severamente vietato a tutti i componenti della famiglia di andare nella casa dove ora si trova Seyit…











© RIPRODUZIONE RISERVATA