La ragazza e l’ufficiale/ Diretta e anticipazioni 7 luglio: Seyit perde i genitori

La ragazza e l’ufficiale: anticipazioni e diretta 7 luglio

Venerdì 7 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la quinta puntata della fiction “La ragazza e l’ufficiale” che racconta la storia d’amore tra la russa Sura e il turco Seyit che, per stare insieme, devono affrontare una serie di sfide affinchè l’amore trionfi. Nella quinta puntata in onda questa sera, i telespettatori vedranno gli episodi 13, 14 e 15. Nel corso dei nuovi episodi de La ragazza e l’ufficiale, il padre dell’ufficiale turco al servizio dello zar è pronto a ostacolare l’amore del figlio e di Sura che, nei nuovi episodi, saranno alle prese con problemi e colpi di scena.

Chicago PD 10/ Anticipazioni puntata 7 luglio 2023: Torres indaga sul suo quartiere

Nell’episodio numero 13, Sura decide di scrivere una lettere alla sorella a cui confida di sentire profondamente la sua mancanza. Sura, inoltre, le racconta della dolcezza dei genitori di Seyit nei suoi confronti, ma la realtà è un’altra: Sura, infatti, non vede l’ora di scappare con il fidanzato.

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni episodio 14: la morte dei genitori di Seyit

Nel quattordicesimo episodio de La ragazza e l’ufficiale, i colpi di scena saranno davvero tanti. I ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof per uccidere Mehmet. Seyit e Celil arrivano sul posto per prestare soccorso e durante lo scontro vengono uccisi i genitori di Seyit. Nel frattempo, Tatya trova rifugio da Sura ma viene colta da un malore. Sura prova ad aiutarla portandola da un medico, ma purtroppo, muore durante il tragitto.

Attori Hollywood contro la tecnologia: "Recitiamo davanti a uno schermo vuoto"/ Emilia Clarke replica

Nel frattempo, Pedro continua a tramare contro tutti e prova ad uccidere Misa ma Osman vede tutto e Pedro è costretto ad ucciderlo. Osman, tuttavia, non è ancora deceduto e il fratello prova a salvarlo con una barca.

La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni episodio 15: Seyit e Sura cacciati dall’hotel

Nel quindicesimo episodio, ultimo della quinta puntata de La ragazza e l’ufficiale, Seyit e Sura raggiungono Istanbul ma vengono cacciati dall’hotel. I due, però, non si arrendono e provano a raggiungere il consolato per avere informazioni sui parenti morti di Sura ma per la coppia nuovi problemi sono ancora all’orizzonte.

Anticipazioni Chicago Fire 11, prima puntata 6 luglio 2023/ Severide e Kidd in pericolo

Come tutti i programmi Mediaset, anche i nuovi episodi de La ragazza e l’ufficiale, possono essere seguiti in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming collegandosi a Mediaset Infinity.











© RIPRODUZIONE RISERVATA