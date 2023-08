La ragazza e l’ufficiale/ Diretta e anticipazioni puntata 6 agosto: Sura e Seyit verranno di nuovo divisi

La ragazza e l’ufficiale: anticipazioni e diretta puntata 6 agosto

La ragazza e l’ufficiale torna con un il decimo appuntamento questa sera, 6 agosto, e un cambio di programmazione: dal venerdì, il drama turco si è spostato alla domenica in prima serata su Canale 5. La serie è incentrata su una tormentata storia d’amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea ed uno dei migliori ufficiali dello Zar, e la russa Sura.

In una sorta di rivisitato “Romeo e Giulietta” contemporaneo, la coppia dovrà combattere contro le famiglie avverse alla loro storia d’amore. I colpi di scena non sono estranei alla serie che si arricchirà di suspense anche nei nuovi tre episodi: 28, 29 e 30.

La ragazza e l’ufficiale: anticipazioni episodi 28, 29, 30

Nell’episodio 28 Sura è costretta a partire dopo che Nadya ha acquistato due biglietti per l’Inghilterra, destinati a lei e alla sorella Valentina. Questo per la protagonista significherebbe stare lontana dal suo amato Seyit che, venuto a sapere dell’imminente viaggio da Alya, decide con riluttanza di andarle a parlare. Nel frattempo, Yahya continua ad essere irreperibile, Guzide è di conseguenza preoccupata ma allo stesso tempo presa da Celil, il quale decide di sposare Alya.

Nell’episodio 29 Sura viene colpita, accidentalmente, da un colpo di pistola: mentre lei e Seyit litigano a causa del viaggio, un uomo assoldato da Billy tenta di sparare a Kurt, prendendo però la donna. La protagonista viene portata immediatamente in ospedale e operata. Valentina, preoccupata per le sorti della sorella, si accorda con Kurt affinché lui ponga fine alla sua storia con Sura; il protagonista, convinto che sia giusto così, scriverà una lettera d’addio alla sua amata.

Nell’episodio 30, Billy prova a incendiare l’hotel ma Seyit e Celil riusciranno a fermarlo. Proprio quest’ultimo scopre che Sura è convinta che Kurt l’abbia tradita con Ayse. Successivamente, Guzide tenta il suicidio e Celil cerca di consolarla anche se il loro amore non potrà mai avere futuro. Uscita dall’ospedale, Sura viene a sapere dell’incendio all’hotel e si reca sul luogo giurando eterno amore al protagonista. Seyit viene però arrestato con l’accusa di aver ucciso la baronessa.

Come vedere in diretta streaming La ragazza e l’ufficiale

La ragazza e l’ufficiale va in onda, in prima serata, ogni venerdì su canale 5. La programmazione è stata cambiata e, da oggi, verrà trasmessa la domenica. Oltre alla diretta televisiva, la serie può essere vista anche in diretta streaming tramite il sito Mediaset Infinity o l’apposita applicazione disponibile anche per smart tv, smartphone e tablet. Grazie a Mediaset Infinity, inoltre, è possibile recuperare gli episodi precedenti e già andati in onda.











