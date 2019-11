La ragazza nella nebbia, Canale 5/ Trama e cast del film con Toni Servillo (3 novembre)

La ragazza nella nebbia sarà trasmesso su Canale 5 in prima visione TV oggi, domenica 3 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2017 con la regia di Donato Carrisi, soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista il quale peraltro si è anche occupato della stesura della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Vito Lo Re, la scenografia è stata realizzata da Tonino Zera ed i costumi di scena sono frutto del lavoro di Patrizia Chericoni. Nel cast sono presenti tantissimi attori di livello internazionale come nel caso di Toni Servillo, Jean Reno, Ekaterina Buscemi, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi e Antonio Gerardi.

La ragazza nella nebbia, la trama del film

Ecco la trama de La ragazza nella nebbia. In una piccola cittadina italiana ubicata in mezzo alle Alpi la tranquillità viene improvvisamente spezzata dalla scomparsa di una giovane ragazzina di 16 anni. Ad offrire supporto alla polizia locale arriva il famoso ispettore Vogel. Una sorta di punto di riferimento per quanto riguarda le indagini poliziesche capace soprattutto di dare grande risalto dal punto di vista mediatico a tutte le sue imprese. Infatti non appena l’ispettore mette piede nella piccola cittadina indice una conferenza stampa che ha come principale obiettivo quello di catalizzare gli occhi del mondo nella piccola cittadina in maniera tale da scoprire la verità su un possibile delitto che peraltro per dinamiche ricorda quello che è accaduto diversi anni fa da un presunto serial killer conosciuto come l’uomo della nebbia. L’ispettore dopo aver trovato delle piccole tracce rivolge la propria attenzione ad un professore della locale scuola il quale tuttavia non sembra poter essere inserito tra i papabili sospetti in quanto le prove sono veramente minime. Convinto tuttavia della propria indagine il famoso ispettore crea ad hoc alcune prove che sembrano poter incastrare il professore il quale dal proprio canto dimostra la propria estraneità e soprattutto riuscirà a screditare agli occhi della stampa il detective. Nonostante tutto questo l’ispettore sembra ancora del tutto convinto delle proprie congetture e decide quindi di farsi giustizia da solo convinto che il professore si sia creato un alibi straordinariamente inattaccabile. L’ispettore dopo aver ucciso il maestro prima di consegnarsi alle forze di polizia si rivolge ad uno psichiatra al quale racconta tutta la vicenda enfatizzando la propria frustrazione per non aver saputo scoprire anche l’identità del possibile serial killer del passato. In realtà emergerà che il serial killer noto come l’uomo della nebbia sia proprio lo stesso psichiatra.

Il trailer de La ragazza nella nebbia





© RIPRODUZIONE RISERVATA