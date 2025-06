"La ragione non è nulla senza l'immaginazione" (Cartesio)/ Significato citazione alla Maturità 2025

COSA VUOL DIRE “LA RAGIONE NON È NULLA SENZA L’IMMAGINAZIONE”

Le commistioni tra la cultura umanistica e la matematica si ripetono alla Maturità 2025, visto che tra le citazioni proposte ai maturandi nella seconda prova ce n’è una di Cartesio: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Dovrebbe risalire alle Meditazioni del filosofo e matematico francese, ma gli viene attribuita più come una sintesi del suo pensiero e del suo approccio. Per Cartesio, la ragione logica è limitata senza la creatività; se però al rigore logico si integrano fantasia e intuizione, allora si possono esplorare e, al tempo stesso, comprendere nuove realtà.

SIGNIFICATO CITAZIONE CARTESIO ALLA MATURITÀ 2025

Di fatto, quello del matematico è un invito a unire la visione all’analisi: logica e immaginazione non sono antitesi, ma anzi complementari. Se si vuole comprendere la realtà nella sua complessità, non ci si può affidare solo alla razionalità, perché anche le idee più logiche sono originate da intuizioni creative. Basti pensare alle scoperte scientifiche, che nascono da ipotesi e intuizioni. Non a caso, Einstein sosteneva che l’immaginazione fosse più importante della conoscenza. Lo stesso vale per la filosofia: se la ragione aiuta ad analizzare un’idea, è l’immaginazione che permette alle persone di ampliarla.

ESEMPI DI RAGIONE E IMMAGINAZIONE

Il discorso può essere allargato anche ad altri ambiti, come l’arte, dove la creazione è lo sviluppo razionale di una visione interiore. Potremmo citare anche esempi pratici, come quello di un architetto che deve effettuare dei calcoli su pesi, strutture e materiali per un progetto: non potrebbe riuscirci senza affidarsi alla ragione; d’altra parte, è l’immaginazione che gli consente di vedere l’edificio prima ancora che lo realizzi. Se l’immaginazione non ha occhi senza la ragione, quest’ultima è puro caos senza la creatività. Dunque, ognuna ha bisogno dell’altra e insieme consentono di capire il mondo.