La rapina del secolo/ Su Rai 3 il film con Guillermo Francella

La rapina del secolo, film di Rai 3 diretto da Ariel Winograd

La rapina del secolo sarà trasmesso oggi, venerdì 10 giugno, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2020 e appartiene a numerosi generi cinematografici come commedia, poliziesco, azione e drammatico. Il regista di questo film di produzione argentina risulta essere Ariel Winograd mentre la sceneggiatura è stata scritta da Alex Zito e Fernando Araujo.

All’interno del cast del film sono presenti attori famosi in Argentina come Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro, Mariano Argento, Juan Alari, Mario Alarcon e Juan Pablo Garcia. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Dario Eskenazi mentre la fotografia è stata curata da Felix Monti.

La rapina del secolo, la trama del film: una normale giornata a Buenos Aires

La rapina del secolo si svolge venerdì 13 gennaio 2006. Sembra un giorno normale a Buenos Aires, tutto scorre tranquillo e ognuno vive la sua vita. In effetti, nessuno poteva aspettarsi quello che sarebbe accaduto quel giorno. Un gruppo di criminali ha le idee chiare invece e decide di assaltare e derubare la Banca Rio di Acassuso. Tutto ciò sembra un’azione coordinata in ogni minimo dettaglio, perché i criminali sanno esattamente come muoversi.

Inoltre, a capitanarli c’è Vitette, un uomo che sembra essere disposto a tutto pur di portare a termine quella che sembra essere realmente la rapina del secolo. Dopo aver occupato la banca, i criminali decidono di difendersi dietro di essa. Non vogliono perdere la loro posizione di vantaggio e non vogliono scappare, perché sanno che un minimo passo falso li condannerebbe a una vita dietro le sbarre. Per questa ragione, il capitano della banda, Vitette, aspetta che la polizia gli offra un compromesso.

Ecco dunque che Mario Sileo, il negoziatore, arriva per poter parlare con quest’uomo che ha in pugno la banca insieme ai suoi scagnozzi. A quel punto, la conversazione sarà interessante ma soprattutto deciderà le sorti di decine di vite. Tuttavia, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo e le cose seguiranno un piano ben preciso prima di terminare in un epico finale.











