La Rappresentante di Lista: “A Eurovision con San Marino o Vaticano”/ “Pronti a…”

La Rappresentante di Lista, dopo il successo al Festival di Sanremo 2022 con “Ciao ciao”, vogliono sbarcare a tutti i costi all’Eurovision Song Contest 2022, ma non per l’Italia dato che quel posto è andato di diritto a Mahmood e Blanco: “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci per San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo”, hanno ironizzato – come riportato dal Corriere della Sera – in un messaggio sul loro gruppo Telegram.

Dopo avere ascoltato l’intervista di Papa Francesco a Che tempo che fa, inoltre, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha avuto un’altra idea bizzarra, ovvero quella di rappresentare Città del Vaticano alla competizione internazionale. “Ieri ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…”, hanno scritto con tanto di tag all’account ufficiale del Pontefice.

La Rappresentante di Lista: “A Eurovision con San Marino o Vaticano”. Scherzo o realtà?

È d’obbligo chiedersi se La Rappresentante di Lista faccia sul serio oppure se sia soltanto uno scherzo, ma quel che è certo è che con queste idee su un modo alternativo di approdare all’Eurovision Song Contest 2022 hanno fatto sorridere i loro fans e non solo. Chissà se riusciranno davvero il loro sogno o meno. A farlo saranno certamente Mahmood e Blanco, che hanno ottenuto un posto di diritto nella competizione internazionale vincendo il Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”.

Adesso non resta che attendere di scoprire quali saranno gli altri partecipanti all’evento, che si svolgerà a maggio prossimo a Torino. Grazie al primo posto ottenuto lo scorso anno dai Maneskin, infatti, la sede di quest’anno è proprio l’Italia: il Paese sarà sotto i riflettori e l’obiettivo è quello di non deludere, sotto ogni punto di vista. Chissà se il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina potrà fare la loro parte. Nel frattempo anche Tananai, arrivato ultimo nella classifica del Festival di Sanremo 2022, ci ha fatto un pensierino: “Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision Song Contest con l’Italia”, ha tweettato.



