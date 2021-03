LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, “AMARE”/ Podio possibile a Sanremo 2021?

Questo Festival di Sanremo 2021 ha consentito al grande pubblico di conoscere “La Rappresentante di Lista“, il gruppo che con il brano “Amare” ha conquistato tanto i telespettatori quanto la critica: condizione non sempre facile da soddisfare. Merito di esibizioni di assoluto livello, ultima quella andata in scena venerdì sera, con la Sala Stampa che ha deciso di innalzare la band fino al quarto posto di giornata. Rivincita, coraggio in amore, orgoglio messo al bando: sono questi alcuni dei grandi temi affrontati anche ieri con assoluta maestria nel brando de La Rappresentante di Lista. Destinato a diventare sempre più un tormentone il ritornello “amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto“, eseguito anche ieri sera senza sbavature dalla cantante Veronica Lucchesi.

La Rappresentante di Lista: obiettivo primi 3 posti

I social in queste prime quattro serate hanno dimostrato di apprezzare particolarmente lo stile de La Rappresentante di Lista, e il fatto di aver sconfitto lo scetticismo della Sala Stampa nei confronti di un gruppo all’esordio al Festival Sanremo 2021 consente alla formazione siciliana di guardare alla finale di questa sera con grande ottimismo. Quando siamo ormai arrivati all’ultimo atto della manifestazione canoraLa più attesa dell’anno, La Rappresentante di Lista è settima in classifica generale. Cosa vuol dire? Che potrebbe essere davvero un attimo per la band, grazie al televoto, ritrovarsi tra i primi 3 della classifica generale e giocarsi tutto nella finalissima. Tutto, ovviamente, passerà dalla performance di questa sera: La Rappresentante di Lista è già andata alla grande, ma manca un ultimo passo per trasformare questo Festival da una bellissima esperienza ad un sogno indimenticabile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA