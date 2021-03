La Rappresentante Di Lista, Amare / Protagonisti comunque vada ma.. (Sanremo 2021)

La Rappresentante di Lista con il brano Amare è una delle piacevoli sorprese e scoperte di questo Festival di Sanremo 2021. Una canzone che stupisce, con il tema dell’amore, shakerato al punto giusto. Per la Rappresentante di Lista anche una sempre verde Splendido Splendente di Donatella Rettore che è valsa il nono posto nella classifica delle cover. E passiamo agli abiti, sempre in Valentino by Pierpaolo Piccioli. Spiccano entrambi in precario equilibrio su zeppe da urlo, con una scenografia generale che piace. Ma la scena nella serata cover gliela ruba un’eccentrica Donatella Rettore, magnetica dentro e fuori dal palco. La Rappresentante di Lista è il classico effetto wow, bisogna capire se saprà confermarsi ora che il Festival di Sanremo entra nel momento decisivo.

La Rappresentante di Lista, Amare lascia il segno..comunque vada

Il duo de La Rappresentante di Lista, comunque vada, lascerò il segno al Festival di Sanremo 2021. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono andati oltre le aspettative. Per qualcuno hanno semplicemente confermato loro stessi e il loro sodalizio dalla durata decennale. Dopo la serata cover tra luci e ombre, si torna in gara col loro pezzo forte, Amare: una canzone che parla di amore nel senso più ampio del termine. Un brano che evidenzia l’importanza della rinascita, della libertà, dei sentimenti e della possibilità di scegliere. “Amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, parlare senza dire niente…e come l’aria che non finirà ogni volta che stai bene”. La voce dei protagonisti e i suoni del pezzo fanno tutta la differenza, valorizzando il brano.



