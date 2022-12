La Rappresentante di Lista, Capodanno in musica/ La sinergia coi Cugini di Campagna

La Rappresentante di Lista, Capodanno in musica: cosa c’entrano i Cugini di Campagna?

La Rappresentante di Lista è pronta a calarsi nella realtà di Capodanno in musica dove insieme a tanti altri artisti si saluterà il 2022 accogliendo con le migliori prospettive il 2023. C’è qualcosa che lega lo storico gruppo dei Cugini di Campagna, tornati agli onori della cronaca per le loro polemiche coi Måneskin, e la Rappresentante di Lista? Sicuramente saranno in molti a pensare che non, non c’è nessun legame, sbagliando, perché in realtà si è venuta a creare una nuova sinergia che avrà il sui apice proprio al prossimo Festival di Sanremo.

La notizia arriva direttamente dal programma di Fiorello, Viva Rai 2, dove Amadeus, futuro conduttore del festival ha svelato la sua mossa. Infatti è stato proprio lui ad affidare ai Cugini di Campagna il brano scritto da La Rappresentante di Lista per la loro prossima partecipazione festivaliera. Di certo il pubblico ha grande curiosità di vedere come le due band si incontreranno sul palcoscenico.

La Rappresentante di Lista e le ultime avventure

La band La Rappresentante di Lista si basa sul duo composto della cantante Veronica Lucchesi, di Viareggio, e del polistrumentista siciliano Dario Mangiaracina. Recentemente la Rappresentante di Lista è stata ospite dell’Istituto Italiano di Cultura, diretto dallo scrittore Diego Marani, per presentare il suo romanzo Maimamma, un romanzo pop adatto ai figli dell’apocalisse. Tutto questo dopo essere stata protagonista a Milano dove si è esibita in occasione dell’accensione dell’albero di Natale cittadino.

L’albero in questione è uno splendido abete alto 25 metri che è stato addobbato con 700 palline circa realizzate in tonalità fucsia decorare con una scritta in inglese”We wish you to be yourself”, traducibile con “Ti auguriamo di essere te stesso”, in piena linea con lo spirito de La Rappresentante di lista. Il pubblico intanto continua a seguirli con affetto sui social network dove postano quotidianamente foto legate alla loro vita privata e professionale.

