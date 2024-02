LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, CHI SONO VERONICA E DARIO DUENTTANTE ANNALISA/ Amadeus: “Performance impeccabile”

La Rappresentante di Lista, chi è? Duetto con Annalisa nella 4^ serata di Sanremo

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 si è aperta con l’esibizione di Sangiovanni e subito sul palco è salita Annalisa accompagnata dal Piccolo Coro Artemia di Torviscosa, con La Rappresentante di Lista, cioè Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina per esibirsi sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics di Annie Lennox. Inutile dire che l’esibizione è stata impeccabile grazie alle splendide voci di Annalisa e Veronica.

DUETTO ANNALISA E LA RAPPRESENTANTE DI LISTA CON IL CORO ARTEMIA, COVER SWEET DREAMS/ Web: "Pazzesche!"

Nella serata delle Cover di Sanremo 2024 il duetto di Annalisa con il Piccolo Coro Artemia e La Rappresentante di Lista è stato più che azzeccato e gli applausi scroscianti a fine esibizione del palco dell’Ariston ne sono la prova. Per La Rappresentante di Lista, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si tratta di un ritorno dopo la partecipazione nel 2020 con Ciao Ciao. (Agg di Liliana Morreale)

Chi sono La Rappresentante di Lista, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina

Rappresentante di Lista nella serata del venerdì sera per duettare con Annalisa sulle note di “Sweet Dreams (Are made of this)” grandissimo successo degli Eurythmics. Da concorrenti in gara a Sanremo 2022 con il tormentone “Ciao ciao” a duettanti nella lunga notte delle cover di Sanremo. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono i due componenti del gruppo che ha partecipato per ben due volte al Festival della Canzone Italiana di Sanremo: la prima nel 2021 con la ballad “Amare” e l’anno dopo con “Ciao Ciao”. Il duo musicale è nato nel 2011 a Palermo ed composto dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina. Nel 2014 debuttano nel mondo della musica con il disco “(PER LA) VIA DI CASA” sotto etichetta Garrincha Dischi. L’anno dopo il duo diventa un gruppo: arrivano Enrico Lupi e Marta Cannuscio e girano l’Italia per presentare il secondo disco “BU BU SAD”.

Nel 2017 collaborano con Cristina Donà e partecipano come ospiti alla XXVIII edizione di Musicultura con la cover di “E la luna bussò” di Loredana Bertè. La svolta arriva nel 2019 quando il gruppo La Rappresentante di Lista si è esibisce sul palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. La grande occasione è con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Amare”. L’anno dopo sono ancora all’Ariston con la riuscitissima “Ciao ciao”.

La Rappresentante di Lista: “Ciao ciao? non ero tanto convinta della canzone”

Con “Ciao Ciao”, la Rappresentante di Lista conquistano davvero tutti. Il brano è uno dei più ascoltati del Festival di Sanremo 2022 e poco dopo la partecipazione alla kermesse lanciano la riedizione dell’album “My Mamma”. Dalle pagine di Vanity Fair, la cantante Veronica Lucchesi ha dichiarato: “Ciao ciao ha chiuso un cerchio avviato con My Mamma, il libro che abbiamo scritto che parla di una donna che porta avanti una gravidanza nove mesi prima della fine del mondo. È stata la drammaturgia sotterranea del disco”. Non solo, in merito al successo del brano de La Rappresentante di Lista ha aggiunto: “Percepivamo la potenzialità del tormentone, ma io non ero tanto convinta della canzone, ne preferivo un’altra. E poi, quando scrivi un pezzo che immagini diventerà qualcosa di grande, hai qualche timore: il cambiamento ti affascina ma nello stesso tempo ti spaventa”.

A chi chiede se la Lucchesi e Dario Mangiaracina sono una coppia anche fuori dal palco, Veronica ha precisato: “siamo ottimi e meravigliosi compagni di vita. Negli ultimi tempi siamo una grandiosa coppia artistica, non possiamo fare a meno l’una dell’altro e questo vuol dire amore per l’altro”.











