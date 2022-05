La Rappresentante di Lista: ci sono e carriera/ Con “Ciao Ciao” pronti a far ballare al Concerto Primo Maggio

La Rappresentante di Lista, band formata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è tra gli ideatori del Concerto per la Pace che ha avuto luogo a Bologna la scorsa settimana e li rivedremo al Concerto del Primo Maggio. L’evento è stato unico e grazie a un tweet il duo musicale ha espresso la volontà di agire concretamente contro il conflitto in Ucraina. Per l’occasione hanno rilasciato un’intervista dove esprimono gratitudine nei confronti dei colleghi artisti che si sono esibiti, nonché tutto il loro sdegno nei riguardi della guerra. I ragazzi affermano che l’idea è nata per far fronte ad un’urgenza, quella di dichiararsi pacifisti e nel contempo agire, asserendo di essere emozionati ed entusiasti della macchina che si è messa in moto e di quanto siano riusciti a realizzare. Un’emozione condivisa dal pubblico e dal grande sostegno che non è mancato nemmeno tramite le tante donazioni.

La Rappresentante di Lista, attenzione ai social network

I due ragazzi de La Rappresentante di Lista, ironici e irriverenti, ma sempre attenti ad ogni causa, sono molto attivi sui social e le loro pagine Facebook e Instagram sono molto seguite dai tanti fan. Ogni post è un tripudio di consensi e like che lasciano poco spazio alle polemiche e ad ogni forma di cattiveria. La musica e i concerti sono i protagonisti dei loro post, con aggiornamenti e condivisioni che riguardano il loro percorso artistico. La Rappresentante di Lista è una delle band più amate della musica indipendente italiana, che grazie alla simpatia e bravura ha conquistato una grande fetta di pubblico.

La loro carriera

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che formano La Rappresentante di Lista sul palco del Concerto del Primo Maggio, si incontrarono nel 2011 durante le prove di uno spettacolo teatrale. Tra il 2014 e il 2015 pubblicano due album che permette loro di raggiungere una certa notorietà. Nel 2021 e nel 2022 partecipano al Festival di Sanremo ottenendo un grande successo. Il brano Ciao Ciao è fra quelli più ascoltati e trasmessi dalle radio. La prossima estate saranno in tour con una serie di eventi live in molte località italiane.

La Rappresentante di Lista: il video di Ciao Ciao

