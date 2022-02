La Rappresentante di Lista, “Ciao ciao” versi cult e pugni chiusi/ La sorpresa di a Sanremo 2022

La Rappresentante di Lista: infiamma Sanremo 2022 con “Ciao ciao”

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 è stata l’occasione per 12 artisti dei 25 in gara per rompere il ghiaccio con l’emozione. Sul palco anche La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao”, che questa sera tornano sul palco del Teatro Ariston in occasione della terza serate. Il duo è stato il quinto a essere chiamato sul palco da Amadeus, che ha accolto la cantante e il chitarrista con grande entusiasmo dicendosi davvero contenuto ed entusiasta del grande ritorno dopo il debutto dello scorso anno. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno proposto il brano “Ciao Ciao”, che racconta di una sorta di rivalsa sentimentale, la voglia di salutare il passato senza rancore e con la voglia di ricominciare a correre con la propria forza e vitalità. Il testo è accompagnato da una sonorità coinvolgente e moderna. Anche il look della coppia è stato particolarmente apprezzato, soprattutto la coroncina indossata da Veronica.

La Rappresentante di Lista: successo e polemiche

Al termine della prima serata Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si sono ritrovati al secondo posto della classifica parziale e provvisoria del Festival di Sanremo 2022, alle spalle solo di Mahmood e Blanco. Con “Ciao Ciao” La Rappresentante di Lista è riuscita a far ballare non solo il pubblico dell’Ariston ma anche il publico da casa: “La Rappresentante di Lista devono vincere anche solo per aver portato sul palco dell’Ariston un verso come CON IL C*LO CIAO CIAO che diventerà praticamente un cultural reset” e “La canzone de La Rappresentante di Lista è una bomba. Dobbiamo mandarli all’#Eurovision2022”, hanno scritto due utenti su Twitter. Non sono mancate polemiche, invece, per la conclusione dell’esibizione del duo: pugno chiuso e sguardo fiero verso la telecamera.

