La Rappresentante di Lista: Dario e Veronica stanno insieme?/ “C’è stato qualcosa”

Al contrario di quanto si pensi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, i due componenti de La Rappresentante di lista, non stanno insieme. In molti, infatti, credono erroneamente che ci sia del tenero tra i due artisti, forse perché sul palco appaiono sempre come una cosa sola. Questa sera, domenica 1 maggio, li ritroveremo l’una al fianco dell’altro per il concertone, dove si esibiranno per la gioia di quel pubblico che al Festival di Sanremo 2022 li ha trascinati ai piani alti della classifica finale.

Con il brano “Ciao ciao”, la band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha letteralmente spiazzato tutto, affermandosi con un pezzo che è diventato più di un semplice tormentone. Um brano che ha evidenziato, ancora una volta, il feeling artistico tra i due componenti. Un feeling che naturalmente inizia e finisce sul palco. In una recente intervista rilasciata alle Iene, Veronica e Dario hanno infatti confermato di non essere fidanzati.

La Rappresentante di Lista, Veronica e Dario stanno insieme? “Una volta…”

“Molto spesso hanno pensato che fossimo fidanzati, c’è stato qualcosa in passato sporadicamente e saltuariamente. Ora no”, avevano raccontato e precisato i due artisti, alludendo comunque ad un flirt passato. Oggi il gossip non è di certo in cima ai pensieri de La Rappresentante di Lista. La coppia è impegnata a fare musica e a godersi la musica dal vivo. La band vive al massimo il suo momento d’oro, senza precludersi la possibilità di cambiare e trasformarsi nuovamente, da un punto di vista artistico e musicale. D’altronde il duo ama le sfide e il suo pubblico ama farsi stupire.

