La rappresentante di lista fa appello “Un live per l’Ucraina”/ “Chi vuoi sul palco?”

La rappresentante di lista dice no alla guerra Russia-Ucraina, dopo Sanremo 2022

Il mondo dello spettacolo si dichiara pronto a scendere in campo per dire “no” alla guerra, con un importante annuncio de La rappresentante di lista, rispetto all’offensiva della Russia avviata contro l’Ucraina, che in questi giorni desta clamore e preoccupazione generali. Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2002 (che ha visto grande escluso Francesco Monte, ndr) con Ciao ciao, diventato un tormentone nella rotazione all’ordine del giorno di diversi network radiofonici, per non parlare dell’esorbitante volume di interazioni social che si conquista, in primis su TikTok, la Queer band lancia una richiesta di aiuto agli altri artisti, chiedendo al web di esprimere delle preferenze, al fine di organizzare un maxi concerto a scopo benefico e di dissenso alla guerra. Questo, in primis affinché i ricavati possano essere devoluti alla popolazione ucraina, che vive in condizioni disagiate per l’operazione militare avviatasi su ordine di Vladimir Putin, all’alba del 24 febbraio 2022, a difesa dei separatisti del Donbass rispetto alla minaccia d’estensione della NATO e dell’Alleanza Atlantica a est.

“L’obiettivo è proteggere le persone che sono state oggetto di abusi, genocidio dal regime di Kiev per otto anni – rende intanto, noto il presidente russo Vladimir Putin, nella dichiarazione di guerra ripresa a mezzo media-, e per questo ci adopereremo per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina, oltre a consegnare alla giustizia coloro che ha commesso numerosi crimini sanguinosi contro residenti pacifici, compresi i cittadini della Federazione Russa”.

La rappresentante di lista ha l’idea di un evento benefico: il messaggio social

Nell’appello lanciato via Twitter alla rete, La rappresentante di lista invita gli artisti ad unire le forze per un concertone benefico made in Italy che possa contribuire a diffondere un messaggio di pace di risonanza internazionale, nella speranza che il fuoco del conflitto possa presto cessare. “Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa!#UkraineRussiaWar”, si legge tra le righe del tweet, poi seguite dalle menzioni di alcuni artisti, tra cui Emma Marrone, Gianni Morandi e Diodato.

Tra gli invitati, Noemi risponde con un’emoticon a forma di cuore. Gianni Morandi, reduce dal conseguimento del terzo podio nell’ordine di arrivo di Sanremo 2022, ha in questi giorni preso parte ad una manifestazione a Bologna, per dire no al conflitto che sta turbando il mondo intero e che minaccia lo scoppio di una terza guerra mondiale dal clima novecentesco. Al tweet dell’idea benefica, replica inoltre Matteo Lepore, che rende disponibile proprio la città di cui lui è primo cittadino, Bologna. E nei vari commenti social, tra gli utenti, c’è chi menziona a gran voce la cantante delle colonne sonore dei cartoni animati, Cristina D’Avena.

Nell’attesa di scoprire se l’idea benefica de La rappresentante di lista possa concretizzarsi, Ciao Ciao si posiziona alla #6 tra le canzoni sanremesi (tra cui anche quella di Ana Mena, ndr) più ascoltate su Spotify Italia, in Top 50 Italia, con oltre 200mila riproduzioni giornaliere.





