La Rappresentante di Lista, finale Sanremo 2022/ “Ciao ciao”: un brano da top 5?

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA SORPRESA DI SANRMEO 2022

La Rappresentante di Lista, duo in corsa al Festival di Sanremo 2022, si è comportato davvero bene in queste prime quattro serate all’Ariston. La loro “Ciao ciao” ha convinto il pubblico di casa e soprattutto la critica, un brano ritmato, simpatico e divertente, che rimane subito in mente con quel suo ritornello “Con le mani, con le mani, con le mani Ciao ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi Ciao ciao. E con la testa, con il petto, con il cuore Ciao ciao. E con le gambe, con il cu*o, coi miei occhi Ciao!”.

Insomma, una canzone già cantatissima e ballatissima da giovani e meno giovani, che siamo certi darà del filo da torcere fino all’ultimo ai grandi favoriti di questo Festival di Sanremo 2022, leggasi Mahmood & Blanco, Elisa e l’Eterno ragazzo Gianni Morandi. A conferma del successo, anche la posizione raggiunta nella classifica iTunes, quella più autorevole insieme a Spotify, dove appunto La Rappresentante di Lista si è piazzata con la sua Ciao ciao si trova lì nel gruppo che conta, precisamente in quarta posizione.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON CIAO CIAO

La Rappresentante di Lista viene da un’ottima prova, l’ennesima di questo Festival di Sanremo 2022, nella serata delle cover. Ieri il duo si è esibito nel remake del brano hit The Ronettes, uscito nel 1963, in compagnia di Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, un omaggio alla fondatrice dello stesso gruppo, leggasi Ronnie Spector, scomparsa pochi giorni fa, lo scorso 12 gennaio, a 78 anni. Un’ennesima performance convincente per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, i veri nomi del duo (lei pisana, lui palermitano), che ha convinto la critica grazie all’originale interpretazione dello storico pezzo, apparso in simbiosi perfetta anche con i tre sparring partner della serata. Si è trattato senza dubbio di una nuova prova davvero interessante, che lascia quindi ben presagire per la serata finale in programma fra poche ore.

COME CHIUDERÀ IL CLASSIFICA FINALE SANREMO 2022 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA? LE PREVISIONI

“Riguardo al pezzo Be my baby – ha spiegato Veronica parlando con i colleghi di Fanpage del brano ‘coverizzato’ ieri al Festival di Sanremo 2022 – è stata una scelta veramente di pancia che è arrivata quasi subito, dal momento in cui abbiamo scoperto che potevamo portare i brani internazionali ho detto”. Dario ha aggiunto: “Questa assolutamente è la canzone della mia infanzia, della mia adolescenza, per me è un pezzo incredibile della storia della musica”.

Dove si potrà piazzare quindi La Rappresentante di lista nella classifica finale? Se la vittoria sembrerebbe appannaggio di Mahmodd & Blanco (i grandi favoriti), di Gianni Morandi ed Elisa, siamo certi che il duo entrerà tranquillamente nella top 5, lottando con artisti ben più noti come ad esempio Sangiovanni, Irama ed Emma Marrone. Non ci resta quindi che iniziare il conto alla rovescia e vedere come finirà.

