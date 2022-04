La Rappresentante di Lista/ In prima linea contro la guerra (Il viaggio della musica)

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, TRA I POCHI A GIOVARNE DALLA PARTECIPAZIONE SANREMO

Nuovo appuntamento con Msc Crociere – Il viaggio della musica, uno dei grandi protagonisti della serata sarà La Rappresentante di Lista. Il gruppo musicale italiano composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è reduce da due anni di altissimo livello: le partecipazioni al Festival di Sanremo ha permesso di raggiungere un pubblico ancora più ampio e infatti sono tantissimi i seguaci raccolti dal 2021 a questa parte…

Dopo il quarto album in studio del dicembre 2020, La Rappresentante di Lista ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Amare”, classificatosi undicesimo al termine della kermesse e con grandi riscontri radiofonici. I due artisti hanno poi fatto il bis nel 2022, con il brano “Ciao ciao”, classificatosi settimo e diventato virale nel giro di pochi giorni.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA IN PRIMA LINEA CONTRO LA GUERRA

La Rappresentante di Lista ha deciso di scendere in campo in prima persona per schierarsi contro la guerra in Ucraina. I due artisti, infatti, hanno promosso lo scorso 5 aprile l’organizzazione del concerto “Tocca a noi – Musica per la pace”, svoltosi in piazza Maggiore a Bologna. Un concertone nato dall’urgenza di prendere posizione contro il conflitto tra Kiev e Mosca, innescato dall’invasione ordinata da Vladimir Putin. Intervistati da Il Resto del Carlino, La Rappresentante di Lista ha spiegato che riunirsi sotto il grande cartello della musica è stato incredibile: “La musica può essere davvero molto potente e diventare un grande veicolo su temi molto caldi”. La risposta del pubblico è stata strepitosa, con 42 mila clic in nemmeno due ore dall’annuncio dell’evento. “Ci sono tante altre persone che la pensano come noi, e sarebbero volute essere qui, e chi adesso è davanti al palco rappresenta solo una fetta”, ha spiegato La Rappresentante di Lista, per poi scegliere una canzone a rappresentanza della serata: “Mi viene in mente ‘Resistere, una nostra canzone, molto particolare, nata durante il periodo della pandemia. Un lungo monologo per dare voce alle paure”.

