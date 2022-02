La Rappresentante di Lista/ “Io e Dario siamo stati fidanzati. Ora c’è un amore…”

In attività dal 2011, La Rappresentante di Lista ha finalmente raggiunto il successo. Il duo di Palermo, formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, aveva stregato tutti al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Amare” e si è ripetuto nel migliore dei modi nell’edizione 2022, con il brano-tormentone “Ciao ciao”, tra i più suonati in radio.

Un grande successo di critica e di pubblico, dunque, ma il meglio per La Rappresentante di Lista deve ancora venire. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di Di Più, rivelando di aver avuto una relazione in passato. Un amore giunto al termine, anzi no: tra i due c’è un legame che va oltre, c’è un’intesa che tutti possiamo avvertire e toccare con mano ogni volta che salgono sul palco…

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: “SIAMO STATI FIDANZATI”

“Per un po’ siamo stati fidanzati ma adesso non più. Tra noi c’è subito stata un’intesa pazzesca, ci siamo riconosciuti, avevamo le stesse idee, c’era qualcosa nei nostri occhi che ci faceva sentire vicini”, hanno spiegato i due artisti che formano La Rappresentante di Lista: “Tra noi ora c’è un amore che fatichiamo a definire talmente è grande”. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno poi messo in risalto: “Molto spesso hanno pensato che fossimo fidanzati, c’è stato qualcosa in passato sporadicamente e saltuariamente. Ora no”.

Ai microfoni di Repubblica, La Rappresentante di Lista ha poi parlato del loro approccio alla musica ma non solo: “Siamo queer. Queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli anni ’90 lottava per i diritti della comunità LGBT, queer era l’equivalente del nostro ‘finocchio’. Oggi queer è sinonimo di ‘eccentrico’, ‘sui generis’, ‘strambo’. Questa non-definizione ammette la possibilità di cambiare, di trasformarsi” .



