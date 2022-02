La Rappresentante di Lista spiega testo canzone Sanremo 2022 “Ciao ciao”/ “Ironia e…”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “CIAO CIAO”: IL RITORNO

Con il testo della canzone “Ciao Ciao” il duo La Rappresentante di Lista torna al Festival di Sanremo 2022. Terza apparizione per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, la seconda da concorrenti in gara. “Era tutto previsto, già da tre anni fa quando avevamo partecipato come ospiti di Rancore. Sapevamo già che nei meandri nella testa di Amadeus era tutto chiaro”, ha scherzato Dario ai microfoni di Tv Sorrisi Canzoni. A tal proposito, ha tirato fuori un’altra battuta: “Useremo collezioni del 2020, avendo già programmato tutto tre anni fa”.

Scherzi a parte, La Rappresentante di Lista vuole approfittare di questa occasione per assaporare tutta l’atmosfera di Sanremo 2022: “Avendo la possibilità, abbiamo detto di godercela. Battiamo il ferro finché è caldo e chiudiamo un ciclo”. Durante lo shooting della copertina di Tv Sorrisi Canzoni avevano anticipato già qualcosa sulle loro esibizioni al Festival di Sanremo 2022 con il testo della canzone “Ciao ciao”: “Ci stiamo facendo venire delle idee, ci piace giocare con tutti gli elementi dello spettacolo, quindi anche i costumi saranno dentro questo gioco”.

SIGNIFICATO TESTO “CIAO CIAO” CANZONE SANREMO 2022, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: “INIZIO E FINE”

In merito al significato del testo della canzone “Ciao ciao” che portano al Festival di Sanremo 2022, La Rappresentante di lista ha spiegato che “è una parola molto semplice all’apparenza, la conosco tutti ed è super internazionale”, d’altra parte “è che una parola che ci racconta sia l’inizio di qualcosa che la fine”. La cosa bella è che “ovviamente come in tutti gli estremi nel mezzo c’è la vita, può succedere di tutto, si scatenano mille situazioni diverse, anche la fine del mondo”.

Dunque, si tratta di una parola che si presta a diverse interpretazioni: “Questa è sia la parola che può dire una mamma al figlio appena nato o quella ironica quando dici ciao ciao è finita”. Una parola, dunque, “densa di significati” che La Rappresentante di Lista può rappresentare tramite molteplici chiavi, in particolare quella dell’ironia, “la loro grande alleata”, ma sempre con estrema originalità, quella che da sempre caratterizza il loro percorso. vedremo se anche la terza serata di Sanremo 2022 premierà ancora La Rappresentante di Lista e il testo della canzone “Ciao ciao”.

