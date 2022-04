La Rappresentante di Lista stanno insieme?/ “No ma c’è stato qualcosa in passato…”

La Rappresentante di Lista non stanno insieme. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono il duo musicale più amato del momento. Dopo il grandissimo successo riscontrato al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ciao ciao”, classificatosi al quinto posto della classifica finale, i due cantante si godono un periodo davvero magico. La band è composta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina formatasi nel 2011, a Palermo. Veronica è nata a Viareggio, ma si trovata a Palermo per seguire un corso di Teatro. Il nome della band è nato per puro caso, visto che Veronica ha fatto di tutto per votare ad un referendum in tema di energia nucleare; per farlo chiese di poter fare la rappresentante di lista. Da lì è nato il nome del duo musicale del momento.

Ma Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina stanno insieme oppure no? Durante un’intervista doppia rilasciata a Le Iene, i due artisti hanno chiarito la natura del loro rapporto: “molto spesso hanno pensato che fossimo fidanzati, c’è stato qualcosa in passato sporadicamente e saltuariamente. Ora no”.

La Rappresentante di Lista con il brano “Ciao Ciao” ha conquistato critica e pubblico. Il loro brano è diventata una hit in radio, ma anche in streaming. La band dalle pagine de La Repubblica si è definita queer sottolineando: “queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli anni ’90 lottava per i diritti della comunità LGBT, queer era l’equivalente del nostro ‘finocchio’. Oggi queer è sinonimo di ‘eccentrico’, ‘sui generis’, ‘strambo’. Questa non-definizione ammette la possibilità di cambiare, di trasformarsi” .

