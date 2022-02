La Rappresentante di Lista, Veronica e Dario stanno insieme?/ Ecco cosa sappiamo

Nonostante si siano affacciati nel panorama musicale solo recentemente, La Rappresentante di Lista è uno dei gruppi che è riuscito a guadagnarsi un ottimo seguito da parte di pubblico e addetti ai lavori. E anche in questa edizione del Festival di Sanremo in tanti hanno apprezzato finora la loro canzone e la loro interpretazione. La band è nata nel 2011 ed è composta da Veronica Lucchesi, cantante originaria di Viareggio, Dario Mangiaracina, musicista siciliano. I due avevano avuto modo di conoscersi grazie a un laboratorio teatrale che si era tenuto a Palermo.

I due amano definirsi “Qeer”. Cosa significa? Erano stati loro a spiegarlo in un’intervista a ‘La Repubblica’: “Queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli anni ’90 lottava per i diritti della comunità LGBT, queer era l’equivalente del nostro ‘finocchio’. Oggi queer è sinonimo di ‘eccentrico’, ‘sui generis’, ‘strambo’. Questa non-definizione ammette la possibilità di cambiare, di trasformarsi” .

Veronica e Dario de ‘La Rappresentante di Lista’ sono fidanzati? Ecco qual è la verità

Gran parte del merito del successo de La Rappresentante di Lista è dato dall’affiatamento che c’è tra i due componenti del gruppo. Questo è apparso evidente in ogni loro apparizione ufficiale. Inevitabilmente, molti si sono chiesti se tra loro ci sia qualcosa di più di una collaborazione professionale. I due giovani hanno voluto sciogliere ogni riserva a riguardo.

“Molto spesso hanno pensato che fossimo fidanzati, c’è stato qualcosa in passato sporadicamente e saltuariamente. Ora no” – hanno dichiarato qualche tempo fa in un’intervista a ‘Le Iene’. Al momento entrambi sembrano essere single, anche se lei ha spesso qualche relazione occasionale.

