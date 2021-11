La Rappresentante di Lista: “Vorremmo tornare a Sanremo”/ “Donatella Rettore…”

La Rappresentante di Lista, il duo musicale formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è intervenuto ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio della giornata odierna, lunedì 8 novembre 2021. Il racconto dei due è partito dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021: “È stata un’esperienza impattante, tosta da affrontare. Vorremmo tornarci, perché è incredibile. E poi vorremmo fare anche noi un Sanremo con le feste, impossibili lo scorso febbraio a causa del lockdown”.

Dario Mangiaracina, componente de “La Rappresentante di Lista“, ha svelato di non essere padre, ma di avere allevato un bimbo per qualche tempo: “Quando avevo una compagnia teatrale a Palermo, il magazzino adiacente era abitato da una famiglia e mi sono occupato per una serie di situazioni di questo bambino. Lui aveva quattro o cinque anni e siamo stati assieme per tre o quattro mesi. Poi, per una serie di ragioni, ci siamo allontanati”.

Parlando di Donatella Rettore, con la quale hanno duettato sul palco di Sanremo, gli artisti hanno detto di essere stati colpiti dal suo anticonformismo, perché “anche se bisogna avere un ottimo senso della comunità, non ci si può negare ciò che sentiamo”.

