La Recluta/ Su Rete 4 il film con Charlie Sheen (oggi, 6 giugno 2021)

La Recluta va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 6 giugno, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1990 dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con malpaso production e distribuita con titolo originale The Rookie. La regia del film e di cui il principale protagonista insieme a Charlie Sheen, Raul Julia, Sonia Braga, Tom Skerritt e Donna Mitchell.

Un'estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Max Page (oggi, 7 giugno)

Il soggetto della pellicola è stato scritto da Scott Spiegel in collaborazione con Boaz Yakin i quali si sono occupati anche della sceneggiatura mentre le musiche sono di Lennie Niehaus. Il montaggio è stato realizzato da Joel Cox con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Jack N. Green.

La Recluta, la trama del film

In La Recluta ci troviamo nella città di Los Angeles dove un esperto poliziotto di nome Nick insieme al proprio collega è ormai sulle tracce di una banda di ladri specializzati nel furto di auto lussuose. Il capo di questa banda è un uomo di nome Strom insieme alla sua compagna di nome Liesl. Grazie a una serie di stratagemmi e a un’attenta attività investigativa, Nick è ormai prossimo a catturare i malviventi ma purtroppo durante una violenta sparatoria il suo compagno perde la vita e lui viene inserito in maniera grave.

Fantozzi - Il ritorno/ Su Rete 4 il film con Maria Cristina Maccà (oggi, 7 giugno)

Dopo una lunga convalescenza in ospedale, il poliziotto può tornare al suo lavoro ma le cose sono molto cambiate in quanto il suo comandante ha deciso di affidarlo a una giovane recluta di nome David. Quest’ultimo si trova alle prime armi e arriva da una famiglia molto ricca.

La sua scelta di diventare poliziotto è legata alla tragica morte di suo fratello della quale in qualche modo si sente responsabile. Nick deve quindi insegnare al suo giovane compagno come ci si comporta in determinate situazioni con metodi che tuttavia appaiono estremamente violenti e non sempre rispettano quanto previsto dalle normative di legge.

La seduzione dell'inganno/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig (oggi, 7 giugno)

La convivenza tra i due lui inizialmente non è proprio semplicissima anche perché David ha un carattere completamente differente da quello del compagno e tra l’altro c’è da considerare le forti ingerenze da parte del ricco padre di David che in qualche modo sta cercando in tutti i modi di proteggere la vita di suo figlio.

Le prime azioni di pulizia non sono ottimali in quanto durante il tentativo di arresto di una coppia di ladri se lo lasciano sfuggire proprio sotto il naso. Tuttavia i due poco alla volta sapranno formare una splendida coppia di poliziotti e finalmente riusciranno a ritrovare le tracce per consegnare alla giustizia la banda di ladri di auto di lusso. Grazie a quest’esperienza il giovane David saprà farsi apprezzare e soprattutto Nick riuscirà a far carriera arrivando a prendere il posto del suo capo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA