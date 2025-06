Una notizia scuote il mondo del calcio: la Red Bull, colosso americano molto attivo in diversi sport, potrebbe acquistare il club di Milano.

Sono giorni frenetici per il mondo del calcio: l’inizio del Mondiale per Club, ma anche i preparativi per la prossima stagione, con rumors e notizie che si susseguono. Negli ultimi anni, sono diverse le cordate, spesso di imprenditore esteri, che hanno scalato le società storiche del calcio nostrano.

Ecco perché, la notizia dell’interessamento della Red Bull per uno dei club di Milano non deve stupire: negli ultimi anni, il colosso americano di bevande – e non solo – ha avviato tanti progetti, come la riorganizzazione del Salisburgo, per esempio. Quello che però spiazza i fan nostrani è che il club non né Milan né Inter.

Red Bull interessato alla terza quadra di Milano

Non tutti sanno che Milano ha una terza squadra, ovvero l’Alcione Milano: negli ultimi anni, il club si è messo in mostra grazie ad un lavoro importante della società, guidata dal Presidente – nonché proprietario e unico azionista – Giulio Gallazzi. Nella stagione appena conclusasi, il club ha ottenuto una tranquilla salvezza nel girone A di Lega Pro, ma ora l’ambiente è carico e pronto per costruire una squadra in grado di competere con le big della categoria già dalla prossima stagione, puntando alla B.

Un progetto certamente ambizioso, nonché costoso, che necessità di nuovi investitori. E proprio qui entra in gioco l’interessamento di diversi imprenditori, e cordate, italiane ed estere. Inglesi, americani, olandesi, sono tanti a guardare con interessa al progetto Alcione, attratti dalla possibilità di un succoso investimento a Milano. Nelle scorse ore, poi, come accennato, la clamorosa indiscrezione pubblicata dall’autorevole Sole 24 ore: il Presidente Gallazzi avrebbe già avuto i primi contatti con il colosso Red Bull.

L’azienda austriaca, leader del settore delle bevande energetiche, investe da anni nel mondo dello sport (come la Formula 1), riuscendo sempre a mettere in campo progetti ambiziosi e vincenti. Ecco perché ora i tifosi della terza squadra di Milano sognano. Oggi Red Bull è proprietaria di 7 squadre di calcio disseminate in giro per il mondo: in Germania con RB Lipsia, in Austria con il Salisburgo e il Liefering (in seconda divisione), i New York Red Bulls, negli Stati Uniti, RB Omiya Ardija in Giappone e due squadre in Brasili, Red Bull Bragantino e Red Bull Bragantino 2.

Nelle scorse settimane, Red Bull si era avvicinata al Torino, discorso però congelato a causa dell’alta valutazione di Urbano Cairo per il club, quasi 200 milioni di euro. Dunque, l’azienda vorrebbe investire in Italia, a quanto pare. Gallazzi, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe cedere soltanto una parte – consistente ma non maggioritaria – del club, almeno per il momento. Imprenditore bolognese a capo di Sri Group, Gallazzi non ha mai nascosto i suoi obiettivi, ovvero portare l’Alcione al più presto in serie B. Secondo gli esperti, per il club di Lega Pro ci sarebbe un giro di affari di 5 milioni di euro ma quello che colpisce è il progetto incentrato sulla “cantera”: ovvero formare e far debuttare i giovani cresciuti nelle giovanili del club.