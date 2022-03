La Regina di Roma difende Soleil/ “Fatevi un esame di coscienza”: polemica sui social

La Regina di Roma è una furia. Sui social, la donna, che in questi mesi ha sostenuto Soleil Sorge fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, si è mostrata ancora una volta per difendere la sua beniamina. La Regina di Roma ha definito “ipocrita” il comportamento di quelle persone che hanno sempre parlato male di Soleil, ma che ora invece la stanno rimpiangendo. D’altronde, la Sorge era candidata per la finale di questa edizione del GF Vip, ma contro Davide Silvestri non è riuscita a spuntarla. La Regina di Roma ha quindi tuonato: “Quando a Soleil era stato detto che era una poco di buono, sotto le coperte, sono stata sempre io a difenderla, non voi che l’avete solo digitata. Le avete detto che era una ruba mariti e adesso che è uscita tutti a dire Sole di qua, Sole di là, Sole di su e Sole di giù. Ma fatevi un esame di coscienza”.

Sui social è stato aspramente polemizzato il comportamento della donna, che non è apparso per nulla gradevole. Si può esprimere la propria opinione senza per forza alzare la voce e dare in escandescenze: “Apprezzo chi esprime la propria opinione con garbo e pacatezza…”, ha fatto notare un utente sui social. La Regina di Roma aveva già insultato Alex Belli fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La donna era arrivata con un megafono, urlando: “Sei una mer*a, un fallito, un cornuto”, per poi aggiungere: “Manu stai lontano da Alex e Soleil, non ti fidare di Alex. Soleil ‘accanna’ Alex, sta facendo Centovetrine. Sei la gioia di tutti noi”.

La Regina di Roma spoilera a Soleil Sorge l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip

Anche l’arrivo di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip era stato spoilerato a Soleil Sorge dalla Regina di Roma. L’urlatrice era corsa fuori da Cinecittà per informare l’influencer, la rivale della moglie di Alex Belli. Soleil Sorge però non aveva mostrato alcune emozione. Soleil, dopo aver sentito La Regina di Roma, ha preso la news con estrema positività e si è messa a ridere e ballare, indossando la felpa di Alex Belli. La donna aveva anche messo in guardia l’influencer, facendo riferimento ad un bigliettino che l’attore aveva nascosto in cucina prima di andare via.

La Regina di Roma aveva definito Delia e Alex due bugiardi: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando”. Il momento è durato parecchio e Soleil Sorge, così come gli altri presenti, sembrano aver capito tutto ciò che è successo. Per un attimo ha preferito restare in silenzio e poco dopo, complice anche la presenza di Nathaly Caldonazzo, la gieffina si è girata verso Jessica Selassié e ha detto: “Hai sentito bene quello che ha detto? Ha urlato che Alex e Delia sono due bugiardi e che si sono messi d’accordo”.



