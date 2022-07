La regola delle 3 mogli, Rai 2/ Trama, cast e curiosità: Alison scopre le vite parallele del marito defunto

Rai Due trasmette La regola delle 3 mogli: trama e cast

Appuntamento imperdibile per i grandi fruitori di prodotti filmografici in onda in tv, per questo fine settimana di luglio 2022. In prima serata, questo sabato 23 luglio 2022, su Rai Due va in onda La regola delle 3 mogli, un giallo risalente al 2020 e ideato da Caroline Labrèche, con un cast di attori protagonisti del calibro di Erin Karpluk, Kelly Rutherford, Kate Corbett, Joris Jarsky, Brett Donahue, Ksenia Thurgood e Trevor Hayes.

La trama del thriller La regola delle 3 mogli di Rai Due è complessa e al contempo appassionante, in quanto si incentra su una storia d’amore dolorosa che accomuna una donna ad altre due per via dello stesso uomo, che vive più vive parallele fino alla morte, per poi tornare a vivere in una identità ogni volta sempre nuova. La protagonista della trama de Le regola delle 3 mogli, Alison Whitford, pensava di avere tutto a portata di mano nella vita, finché non ha trovato una passione travolgente che ha spazzato via ogni priorità dalla sua vita: lei è una donna in carriera, che ha resistito alla tentazione del matrimonio finché non ha trovato quello che a primo acchito le è apparso essere “l’uomo giusto” per lei, e Dominick sin dal giorno del loro colpo di fulmine sembrava essere agli occhi suoi tutto ciò che lei aveva sempre sperato di trovare in un uomo.

La terribile scoperta di Alison: cosa emerge in La regola delle 3 mogli

Ma durante la luna di miele seguita alle nozze con l’uomo, la vita perfetta dei due innamorati viene sconvolta dall’improvvisa morte del neo-marito. Le indagini avviate sul drammatico epilogo della vita dell’uomo rivelano che il neo sposo è finito vittima di un omicidio, ma Alison scopre di non essere l’unica a piangere per la scomparsa del compianto amato e che quello che credeva essere il suo uomo in realtà aveva diverse vite parallele. Dominick, infatti, si rivela essere uno dei tanti uomini che vivono più vite e all’insegna del poliamore.

