Niente dialogo con il regime e niente guerra. Per liberare l’Iran c’è una terza via da percorrere, quella indicata dal Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI): l’attuale gruppo di potere va isolato anche a livello internazionale per favorire una transizione pacifica, osserva Ghazal Afshar, iraniana residente in Italia, portavoce dell’associazione dei Giovani iraniani, nella quale sia il popolo a dire quale Paese vuole e non forze esterne che agiscono in base ai loro interessi e non a quelli della gente.

Gli oppositori degli ayatollah che fanno capo all’esperienza del loro parlamento in esilio si fanno avanti e chiedono una soluzione della crisi iraniana senza spargimento di sangue, proprio mentre USA e Israele si preparano a sganciare le bombe più potenti per intaccare i siti nucleari iraniani. Con Trump che intima di arrendersi e Khamenei che risponde che non lo farà mai.

Cosa pensa l’opposizione iraniana della guerra scatenata da Israele?

Parlo per conto dell’Associazione dei Giovani Iraniani, che sostiene da sempre il CNRI. Fin dall’inizio di questo ennesimo conflitto scoppiato nella regione abbiamo ribadito che l’opzione non può essere tra l’appeasement con il regime e la guerra, perché esiste una terza via più che percorribile, quella presentata ormai da vent’anni dalla presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, Maryam Rajavi. Una via che riconosce la lotta del popolo iraniano e la sua resistenza contro ogni forma di dittatura, sia quella precedente dello Scià, sia quella attuale dei mullah, sulla base di un piano in dieci punti presentato nel 2006 al Consiglio d’Europa.

Il piano cosa prevede?

Tra i punti chiave ci sono l’istituzione di una Repubblica basata sulla separazione tra religione e Stato, l’uguaglianza di genere, l’abolizione della pena di morte: il regime è il detentore del record di esecuzioni capitali. Vogliamo un Iran non nucleare e pacificato.

Materialmente come volete realizzare questi punti? Chiedete che Israele smetta di attaccare?

Questa è una guerra avviata in seguito alle azioni del regime, ma la guerra principale che si sta combattendo nel nostro Paese non è tra il regime e Israele, ma tra il regime e la popolazione iraniana. Non vogliamo puntare l’attenzione su ciò che dovrebbe fare una forza esterna che ha attaccato, ma sulla necessità di considerare l’alternativa che è rappresentata dal Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, una sorta di parlamento in esilio, con tanto di commissioni, che ha una rete di sostenitori all’interno del Paese.

Come si arriva a far cadere Khamenei e il suo gruppo di potere?

Non vogliamo ingerenze esterne perché gli attori coinvolti farebbero i loro interessi, che non hanno nulla a che vedere con la lotta del nostro popolo. Chiediamo semplicemente di isolare l’attuale regime, di mettere da parte i tentativi di dialogo e quelli per cercare di riformarlo. E di inserire il Corpo delle Guardie della Rivoluzione nella lista dei terroristi.

Quindi volete che la comunità internazionale riconosca il CNRI come governo legittimo?

La comunità internazionale non deve più riconoscere il regime come interlocutore, ma rivolgersi al Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Non vogliamo né armi, né denaro, né potere, ma solo isolare un regime che è vulnerabile.

La vostra, quindi, è una via non violenta, che prevede solo l’uso delle “armi” diplomatiche?

Esattamente. Pensiamo a una transizione pacifica e democratica, che non preveda spargimento di sangue per bombe che, volenti o nolenti, comunque portano alla morte indiscriminata di civili. Da chiunque arrivino. Il problema è capire perché siamo arrivati a questo punto, dopo decenni di accondiscendenza nei confronti del regime, che hanno permesso di organizzare la repressione esportando il terrorismo. Il CNRI ha anche il merito di aver smascherato per la prima volta nel 2002 gli impianti nucleari segreti del regime iraniano, ai quali si è aggiunta la realizzazione di missili con una gittata di oltre 3mila chilometri, che potrebbero arrivare nel cuore dell’Europa.

Cosa succederà adesso? Israeliani e americani attaccheranno il Paese ancora più in profondità?

Speriamo che non ci sia nessuna escalation perché significa solo la perdita di ulteriori vite innocenti. Nell’ultimo mese ci sono state 150 esecuzioni, una media di una ogni due ore: vuol dire che il regime si rende conto di essere agli sgoccioli e quindi si sta difendendo con le unghie per non crollare. Però da che mondo è mondo le guerre condotte da forze estere non hanno mai risolto il problema.

