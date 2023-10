LA RETE DI HAMAS/ Hamdan e quel “meeting” in Malesia 2 settimane prima dell’attacco

Uno dei più alti funzionari di Hamas e cioè Osama Hamdan ha svolto una conferenza relativa alla genesi storica della resistenza palestinese presso l’Asia Middle East Center (AMEC) in Malesia il 21 settembre, due settimane prima dell’offensiva di Gaza. La Malesia allo stato attuale non ha relazioni diplomatiche con Israele ed è certamente una delle nazioni di grande importanza per l’addestramento militare di Hamas. Proprio per questa ragione il Mossad in Malesia ha uno dei suoi principali teatri operativi, allo scopo di prevenire eventuali offensive di Hamas.

Alla conferenza di questo funzionario di Hamas hanno preso parte alcune importanti personalità e fra queste Syed Hamid Albar, ex ministro della Difesa e poi ministro degli Esteri malese, il diplomatico Zahairi Bin Baharim, che è capo dell’Asia occidentale presso il ministero degli Esteri nonché il deputato Syed Ibrahim Syed Noh, un ex leader del Partito della Giustizia Popolare del primo ministro Anwar Ibrahim.

Ritornando al relatore della conferenza non dobbiamo dimenticare che Hamdan è un rappresentante di Hamas in Libano e visita la Malesia circa una volta all’anno dal 2012. In un certo senso può considerarsi una sorta di emissario del movimento palestinese in Malesia e in generale nel Sudest asiatico dove ho costruito una vasta rete. Per esempio nel 2019 Hamdan ha fatto una visita in Malesia insieme a Musa Abu Marzouk, il numero 2 di Hamas.

Ma anche funzionari di alto profilo malesi ci sono recati a Gaza come, per esempio, l’ex primo ministro malese Najib Razak, che nel 2013 ha incontrato i leader di Hamas. Fra i numerosi incarichi che ha Hamdan, vi è anche quello di essere a capo della organizzazione culturale palestinese della Malesia che è una sorta di rappresentanza non ufficiale di Hamas in Malesia.

