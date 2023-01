La ricerca della felicità, la vera storia di Chris Gardner/ Da povero a miliardario

La ricerca della felicità: il film di Muccino che racconta la commovente storia di un imprenditore, interpretato da Will Smith

La ricerca della felicità, in onda questa sera alle ore 21.00 su Iris, è un film prodotto e interpretato da Will Smith, diretto da Gabriele Muccino. La pellicola racconta le vicende realmente accadute ad un uomo di nome Chris Gardner, riuscito a costruire il proprio successo dalle macerie di un fallimento economico. E’ la storia di un uomo che nonostante le difficoltà ha portato avanti il suo sogno, senza il timore di cadere e fallire nuovamente.

Chris Gardner è il protagonista della storia, imprenditore statunitense impegnato a risollevare le sorti della propria famiglia composta dalla moglie Linda e dal figlio Christopher. La ricerca della felicità parte da un tragico fallimento del protagonista, interpretato da Will Smith. L’imprenditore investe tutti i suoi risparmi nell’acquisto di un macchinario rivoluzionario nell’ambito medico, ovvero uno scanner raffinato per la rilevazione della densità ossea. Diversamente dalle sue ambizioni, non riesce a trovare potenziali acquirenti per il dispositivo, ritrovandosi in poco tempo a vivere in condizioni di estrema povertà.

La ricerca della felicità, l’ascesa di Chris Gardner: dalle notti in stazione ai guadagni milionari di oggi

La ricerca della felicità racconta in maniera fedele tutti i passi cruciali che hanno portato il protagonista, Chris Gardner, a rincorrere e poi raggiungere il suo sogno. Dopo il fallimentare tentativo di trovare persone o aziende intenzionate ad investire sullo scanner osseo, l’uomo porta tutta la sua famiglia in un baratro di povertà e sofferenza. Nonostante le pressioni e il rischio che le sue scelte pregiudicassero il destino del figlio Christina, persevera sulle sue ambizioni.

Chris Gardner, interpretato da Will Smith, tenta più volte l’accesso a diverse aziende prestigiose alla ricerca di broker nel campo medico. Dopo una serie di insuccessi e licenziamenti, trova finalmente un’azienda interessata ad offrirgli uno stage che successivamente diventerà un vero e proprio lavoro. Nel frattempo passerà a vivere come senzatetto, utilizzando i bagni della stazione come dimora. La determinazione sarà la sua unica arma, fino alla grande occasione offertagli da un’azienda di Chicago che sarà il trampolino di lancio verso i guadagni miliardari.











