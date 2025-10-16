La ricetta della Felicità 2 si farà? Anticipazioni nuova stagione: cosa si sa tra ascolti top e finale aperto sulla fiction con Cristiana Capotondi

La Ricetta della Felicità 2 si farà? Finale aperto accende le speranze dei fan

Si sta per concludere la fiction di Rai1 con protagonista Cristiana Capotondi e Lucia Mascino che ha appassionato il pubblico di Rai1 ed il attesa del gran finale e dello scoprire come finisce la fiction in molti si chiedono se La ricetta della Felicità 2 si farà, se ci sarà una seconda stagione della fiction di Rai1 con protagonista Cristiana Capotondi. Al momento in cui scriviamo non ci sono notizie ufficiali in tal senso e sia la Rai che la casa di produzione hanno scelto il silenzio. Tuttavia sono molti gli indizi che lasciano intendere che La ricetta della felicità 2 si farà.

Innanzitutto il finale aperto di questa stagione. Senza scendere troppo nei dettagli e non spoilerare il colpo di scena finale se da una parte è vero che si scoprirà la verità su Enrico Rampini e cos’è successo al personaggio interpretato da Flavio Parenti, dall’altra la protagonista Marta, una volta messa di fronte alla realtà si troverà ad un bivio e dovrà fare una scelta che avrà ripercussioni anche sugli altri personaggi e che aprirà la possibilità di nuove trame e intrecci per il futuro. Uno tra tutti: l‘amore che finalmente nascerà tra Marta e Giacomo.



Anticipazioni La Ricetta della Felicità 2: attimi ascolti aprono ad una seconda stagione

C’è anche un altro aspetto che lascia intendere che La Ricetta della Felicità 2 si farà: gli ottimi ascolti. La fiction di Rai1, infatti, si può tranquillamente considerare un prodotto di successo, ha raccolto degli ottimi ascolti tenendo testa ad un competitor di tutto rispetto, su Canale 5 infatti è stata trasmessa la dizi turca La notte nel cuore. Scendendo nel dettaglio la prima puntata andata in onda il 25 settembre ha esordito in maniera eccellente, venendo vista 3.008.000 spettatori e il 19% di share.

La seconda, trasmessa il 2 ottobre, ha subìto un lieve calo raggiungendo 3.057.000 spettatori e il 18,3% di share, meglio ha totalizzato la terza trasmessa giovedì scorso, 9 ottobre, lo share si è alzato al 18.6% di share per 2.910.000 spettatori e il 18,6% di share. Numeri importanti che lasciano ben sperare che La ricetta della Felicità 2 si farà e i fan più affezionati sono già in cerca di anticipazioni La ricetta della felicità 2.