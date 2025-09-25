Storia vera La Ricetta della Felicità: la miniserie tv all’esordio questa sera - 25 settembre 2025 - descritta dalla sceneggiatrice Anna Mittone.

E’ tutto pronto per l’esordio di una miniserie tv che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati; oggi, 25 settembre 2025, arriva la prima puntata de La Ricetta della Felicità. Un racconto con protagoniste Lucia Mascino e Cristiana Capotondi nei panni di due ragazze che sembrano appartenere a due universi agli antipodi ma che in realtà, strada facendo, risulteranno più che contigui.

Location La Ricetta della Felicità, dove è stata girata la serie tv/ La cornice della Riviera Romagnola

Le anticipazioni e ciò che sappiamo sulla trama hanno ovviamente alimentato un interrogativo piuttosto consueto quando si tratta di pellicole e progetti tv: La Ricetta della Felicità è una storia vera?

Arriva in soccorso dei più curiosi Anna Mittone, sceneggiatrice della miniserie all’esordio questa sera 25 settembre 2025. Stando a quanto riportato da Elle, le sue considerazioni sulla storia fulcro della narrazione sembrano rispondere proprio all’interrogativo posto in precedenza: La Ricetta della Felicità è una storia vera?

Quando e come finisce La ricetta della felicità: anticipazioni e quante puntate sono/ Marta cambia vita

Storia vera La Ricetta della Felicità: un realismo concettuale e attuale

La risposta, si evince, non sarebbe affermativa: “Mi sono ispirata a ‘Via col vento’, Rossella e Melania sono il mio punto di partenza”. Queste le parole di Anna Mittone – sceneggiatrice de La Ricetta della Felicità – dalle quali si deduce come la trama sia ispirata al concetto di solidarietà, non solo al femminile, con l’ausilio di altri esempi cinematografici come appunto l’iconica pellicola da lei citata. “La solidarietà non è una questione di genere ma una scelta”, prosegue la sceneggiatrice, come riporta Elle, a conferma di come le storie dei personaggi siano un telaio ideato appositamente per rappresentare un concetto decisamente importante e attuale.

Anticipazioni Forbidden Fruit 26 settembre 2025/ Dundar chiede scusa a Zeynep, Alihan si preoccupa

“Due donne diverse che imparano a conoscersi e scelgono di diventare amiche”, Anna Mittone aggiunge poi come anche il ruolo degli uomini venga a abbracciato da tale assunto sottolineando come sorellanza e fratellanza vadano di pari passo. Dunque no, La Ricetta della Felicità non è una storia vera; ma al contempo è quanto mai attuale, reale e pertinente il tema trattato.