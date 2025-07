Il caldo torrido dell’estate ci spinge a cambiare il menù, soprattutto se contiene piatti grassi e fritti. Nonostante la frittura sia golosa non è proprio l’ideale in una cena con 30 gradi. Ma chi ha detto che rinunciare al calore in cucina significhi dire addio anche al gusto? Le polpette di ceci, servite fredde, sono la risposta perfetta a questo dilemma. Sono sfiziose, leggere, nutrienti e—udite udite—possono tranquillamente essere preparate in anticipo e gustate senza bisogno di essere riscaldate.

Si tratta di un piatto che coniuga il comfort food alla leggerezza, lo street food casalingo alla cucina smart. Le polpettine di ceci si mangiano con le mani, si tuffano in una salsina fresca allo yogurt o in un hummus cremoso, e fanno la felicità di grandi e bambini. Croccanti fuori, con un cuore morbido e filante dentro, rappresentano l’alternativa vegetariana che non fa rimpiangere né carne né fritture. E soprattutto, sono l’ideale per un pasto estivo veloce, sano e senza troppi sensi di colpa.

La loro magia? Sta tutta in pochi ingredienti ben bilanciati, un procedimento semplicissimo e un piccolo trucco goloso: un cubetto di formaggio filante nascosto nel cuore. Il tutto cotto al forno, senza sporcare padelle e senza odori forti in cucina.

Ingredienti e preparazione: semplicità e sapore

Le polpette di ceci sono sane e perfette da gustare fredde, magari accompagnate da un’insalata croccante, qualche fettina di pane integrale e una bevanda rinfrescante.

Per circa 12 polpette ti serviranno:

240 g di ceci già cotti (una lattina ben scolata)



40 g di pangrattato



1 uovo



1 cucchiaino di senape (facoltativa, ma consigliata)



1 cucchiaino di paprika dolce



1 pizzico di aglio in polvere



Prezzemolo fresco tritato



50 g di scamorza o mozzarella a cubetti (per il ripieno)



Sale, pepe q.b.



Olio extravergine d’oliva per spennellare



Semi di sesamo o papavero per decorare (opzionali)

Il procedimento è semplice e veloce: scola bene i ceci e asciugali con della carta da cucina. Frullali in un mixer fino a ottenere una consistenza grossolana, simile a quella di un cous cous. Versa il composto in una ciotola e aggiungi l’uovo, il pangrattato, le spezie e il prezzemolo. Mescola bene, regolando di sale e pepe, fino a ottenere un impasto compatto e modellabile. Se risulta troppo morbido, aggiungi un cucchiaio extra di pangrattato.

Forma delle palline con le mani, schiacciale leggermente e inserisci al centro un cubetto di formaggio. Richiudi bene e dai forma definitiva alle polpette. Disponile su una teglia rivestita con carta forno, spennellale con un filo d’olio e, se ti piace, aggiungi qualche seme per un tocco decorativo e crunchy. Cuoci in forno statico a 200°C per 20-25 minuti, girandole a metà cottura.

Una volta pronte, resisti alla tentazione di addentarle subito: lasciale raffreddare completamente. Il formaggio si sarà solidificato appena, mantenendo però la sua consistenza cremosa. Queste polpettine danno il meglio di sé fredde, anche il giorno dopo. Portale al lavoro, in spiaggia, a un picnic, oppure servile come antipasto in una cena tra amici.