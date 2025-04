Il deodorante è un alleato prezioso per contrastare gli eccessi di sudorazione.

In tutte le stagioni, ma soprattutto in estate, quando si tende a sudare di più, il deodorante costituisce un grande aiuto, che dona freschezza al nostro corpo ed elimina i cattivi odori.

Oggigiorno c’è una vasta scelta di prodotti commerciali in questo senso, che tuttavia possono contenere, al loro interno, ingredienti tra cui parabeni e altre sostanze, che potrebbero avere effetti irritanti sulla pelle di determinati individui. Ad esempio, si potrebbero manifestare delle dermatiti da contatto.

Ecco perché, in molti, ricorrono a soluzioni alternative, quali i deodoranti fatti in casa, che sono composti da ingredienti naturali. Questo non solo consente di usare dei prodotti scevri da conservanti chimici, ma anche di risparmiare e avere una lunga durata nel tempo.

Si tratta di passaggi piuttosto semplici, che possono essere eseguiti acquistando l’occorrente a prezzi molto bassi. Peraltro, gran parte degli ingredienti potrebbero già essere presenti in casa, il che aiuterebbe a risparmiare ulteriormente. Ma come fare, dunque, per realizzare un deodorante fatto in casa? Ecco alcuni consigli utili, per ottenere un prodotto naturale ed efficace.

Deodorante fatto in casa: gli step e gli ingredienti per realizzarlo

Ci sono diversi tipi di deodoranti naturali che è possibile realizzare, in base alle proprie esigenze. Uno degli ingredienti più usati per creare questi prodotti è il bicarbonato di sodio.

Per creare un deodorante spray, prendete un bicchiere d’acqua e mettete al suo interno del bicarbonato (una porzione di bicarbonato per tre di acqua). Dopodiché, fate sciogliere il bicarbonato mescolando, finché non sarà tutto liquido. Nel momento in cui avrete preparato il prodotto, versatelo in un contenitore spray, a cui potrete anche aggiungere 10 gocce di olio essenziale.

Il profumo, potete sceglierlo, in base alle vostre preferenze. Una volta pronto, prendete il contenitore, chiudetelo, scuotetelo e lasciate che resti in frigorifero per 8 ore. Ogni volta che lo usate, rimettetelo in frigo, in modo che non si intacchi la freschezza.

Un altro tipo di deodorante fatta in casa, può essere composto da aceto e alcol. Per prepararlo, dovrete procurarvi, anche in questo caso, un contenitore spray in cui andrete a versare, in primis, 10 ml di alcol puro 90°. Dopodiché, potete aggiungere 10 gocce di olio essenziale di palmarosa, e 20 gocce di olio essenziale tea tree.

Una volta che avrete versate gli ingredienti, potete chiudere il contenitore e scuoterlo bene. Subito dopo, aggiungete 15 ml di aceto di mele e 25ml di acqua di rose. A questo punto, potrete usare il vostro deodorante.