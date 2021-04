La risposta è nelle stelle/ Video, su Rai 2 il film con Scott Eastwood

La risposta è nelle stelle andrà in onda oggi, mercoledì 28 aprile, nella prima serata di Rai 2 a partire dalle 21.20. Il film andato in onda con il titolo originale di The Longest Ride è stato diretto da George Tillman Jr nel 2015 tratto da un romanzo omonimo di Nicholas Sparks. Si tratta di una pellicola di genere drammatico sentimentale che ha come protagonisti giovani attori molto famosi tra i quali non si possono non citare Britt Robertson che interpreta la protagonista Sophia Danko, Scott Eastwood dal cognome già noto al grande pubblico che interpreta Luke Collins, Jack Huston nei panni di Ira Levinson.

Il film è romantico e regala la lacrima facile, anche se alcuni suoi punti sono evidentemente fallaci con degli spunti che mancano di personalità e non riescono a dare al pubblico quello che meriterebbe.

La risposta è nelle stelle, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de La risposta delle stelle. Protagonista della storia è Luke Collins, un cavalcatore di tori della Carolina del Nord che a causa di un grave incidente non può continuare più nelle sue gare. Arrivato in New Jersey il ragazzo conosce Sophia, studentessa di arte prossima alla laurea. Le cose tra i due sembrano andare molto bene, già dal primo appuntamento appare chiaro che la storia sembra destinata ad essere molto profonda, a rovinare el cose però c’è la distanza. Sophia infatti ha già alcuni contatti per poter lavorare a New York. Una sera, mentre tornano a casa insieme i due si imbattono in un incidente e riescono a portare in salvo l’anziano signore alla guida, un ebreo di nome Ira. La ragazza porta in salvo invece una scatola molto preziosa per l’uoma, contenente al suo interno la corrispondenza di una vita con la moglie. Sophia si affeziona all’uova e lo visita regolarmente leggendo anche le lettere che ripercorrono la sua storia con la moglie a partire dal 1940.

Grazie all’anziano i due giovani dopo molte incomprensioni tornano insieme ma un nuovo incidente rabbuia la loro relazione, Luke deve smettere di gareggiare altrimenti potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla salute ma non ha alcuna intenzione di farlo. Questo costringe Sophia a lasciarlo. Alla morte di Ira, l’avvocato dell’uomo convoca separatamente i giovani all’asta dedicata alla moglie. Ci sono pezzi d’arte dal valore enorme in quanto Ruth era una grande intenditrice. La donna aveva avuto una storia molto simile a quella dei giovani, infatti consapevole dell’impossibilità del marito di avere figli a causa di una ferita di guerra, non si era mai allontana da lui, tranne una volta quando si dedicò alla crescita di un ragazzo prodigio che purtroppo era nato in una famiglia sbandata.

La dona ebbe però una grande delusione quando fu costretta a lasciare il bambino ai veri genitori e il tracollo con Ira rientrò. Il giovane ragazzo, diventato professore di astronomia grazie all’aiuto di Ruth le dedicò un quadro. Ritratto di poco valore che Luke compra all’asta nell’indifferenza generale. Proprio questo però è lo scopo di Ira, regalare l’intera collezione all’uomo che avrebbe acquistato il ritratto della moglie. Luke e Sophia si incontrano e lui racconta di essersi allontanato dalle gare ma grazie alla collezione potrà mantenere in vita il ranch e permettere a Sophia di curare la mostra senza dover andare a studiare lontano dal suo amore. I due giovani potranno così restare insieme e pensare al loro futuro tranquillamente.

Video, il trailer del film “La risposta è nelle stelle”





