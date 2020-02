La risposta è nelle stelle/ Video, su Rai 2 il film dal romanzo di Nicholas Sparks

La risposta è nelle stelle va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 12 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2015 dalla Twenty Century Fox in collaborazione con altre case cinematografiche la cui regia è stata affidata a George tillman Jr con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Nicholas Sparks nel 2013 mentre la sceneggiatura è stata curata da Craig Bolotin. Il montaggio di questo film realizzato da Jason Ballantine, gli effetti speciali sono stati curati da Matthew Scurry ed i costumi indossati dagli attori sul set sono di Mary Claire Hannan. Nel cast sono presenti Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Alan Alda, Melissa Benoist e Lolita Davidovich.

La risposta è nelle stelle, la trama del film

Ecco la trama de La risposta è nelle stelle. Una piccola cittadina dello Stato della Carolina del Nord, un uomo di nome Luke è molto famoso per essere un esperto e cavalcatore di tori durante le cosiddette gare professionistiche di questo particolare sport. Dopo una delle sue tante esibizioni effettuata dopo un lungo periodo di stop dovuto ad un infortunio riportato sempre durante le stesse gare, fa la conoscenza di una giovane studentessa del New Jersey il cui nome è Sofia. Tra i due è immediatamente colpo di fulmine ma dopo una brillante primo appuntamento si rendono conto con estrema rabbia che tra di loro purtroppo il rapporto non può essere duraturo per motivi prettamente logistici e pratici. Infatti mentre Luke non ha alcuna volontà di lasciare le gare quantomeno la sua terra, la giovane donna evidenzia con una certa passione la sua volontà di trasferirsi a New York una volta terminato lo stage a cui sta prendendo parte dove l’aspetta un importante lavoro all’interno di un’agenzia. Dopo essersi salutati e dopo che lui ha accompagnato da giovane donna davanti alla porta di casa, vedono all’improvviso sfrecciare un’auto che va a sbattere contro un palo dell’illuminazione. Riescono a tirare in salvo un anziano di origini ebree e riescono a portare in salvo anche una preziosa scatola che lui porta sempre con sé. Da quel momento in poi Sofia si affeziona all’anziano e praticamente tutti i giorni lo va a trovare in ospedale per leggergli le bellissime ed appassionanti lettere d’amore che si era scambiati con la sua adorata moglie scomparsa alcuni anni prima. La giovane studentessa andrà a ripercorrere praticamente la vita dei due amanti i quali sono stati felici insieme lungamente nonostante i problemi fisici dell’uomo che non permettevano loro di avere dei figli. Inoltre i due durante la loro esistenza hanno comprato e messo da parte una vasta gamma di quadri di qualità per pochi dollari che ora però sono diventati molto importanti e di grande valore. Insomma grazie a questo anziano di origini ebree che ben presto però morirà, i due giovani innamorati si renderanno conto di come l’amore sia la cosa più importante insieme alla felicità per cui metteranno da parte di loro intendimenti ed avranno finalmente una vita felice insieme gestendo il ranch di proprietà di lui anche grazie alla fortuna che avevano accumulati negli anni l’anziano con sua moglie.

Video, il trailer de La risposta è nelle stelle





