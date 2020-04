La risposta è nelle stelle/ Video, su Rai Movie il film con Scott Eastwood

Pubblicità

La risposta è nelle stelle va in onda su Rai Movie per la prima serata di oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 21,10. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2015 dalla Twentieth Century Fox in collaborazione con altre case cinematografiche per la regia di George Tillman Junior. Il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto nel 2013 da Nicholas Sparks mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Craig Bolotin. Il montaggio è stato eseguito da Jason Ballantyne con il ruolo di direttore della fotografia che è stato Curato da David Tattersall mentre nel cast sono presenti Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Alan Alda e Melissa Benoist.

La risposta è nelle stelle, la trama del film

Ecco la trama de La risposta è nelle stelle. Ci troviamo in una piccola cittadina dello Stato della Carolina del Nord dove vive un uomo che si è fatto apprezzare per la sua capacità di saper cavalcare i tori. Il ragazzo è diventato una vera e propria celebrità in questa specifica pratica sportiva, ma essendo particolarmente violenta spesso e volentieri viene sottoposto a dei pericoli e dei rischi davvero straordinari.

Durante una delle ultime gare, riporta una ferita piuttosto importante che gli impone un periodo di lunga convalescenza della durata di circa 12 mesi. Dopo aver trascorso questo tempo preparandosi in maniera opportuna soprattutto dal punto di vista psicologico e fisico, il ragazzo si ripresenta alla prima gara utile sempre nella Carolina del Nord. Nell’ambito di questa manifestazione, fa la conoscenza di una giovane e bella ragazza di nome Sofia che sta per completare il proprio percorso formativo con seguendo la laurea in storia dell’arte.

Tra i due è praticamente colpo di fulmine e dopo un primo appuntamento dove sembrano esserci le premesse per una lunga storia d’amore, decidono di separarsi per sempre anche perché non è per nulla allettante l’idea di doversi lasciare dopo un paio di mesi. Nello specifico la ragazza è già riuscita ad ottenere un importante impegno di lavoro e dovrà andare a vivere a New York per collaborare con un’agenzia che si occupa di arte.

I due dunque al termine del loro secondo appuntamento stanno per dirsi addio quando un incredibile incidente cattura la loro attenzione. Il ragazzo porta in salvo un anziano che era alla guida di un’automobile mentre la donna salva alcune importanti cartoline e lettere che aveva gelosamente custodito all’interno di una scatola di latta. Essendo solo al mondo l’anziano troverà proprio in Sofia un punto di riferimento con quest’ultima che potrà scoprire l’incredibile storia d’amore che ha coinvolto negli anni della gioventù l’uomo, il che le permetterà di valutare attentamente quali siano le vere esigenze e priorità nella vita.

