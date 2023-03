La rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi/ “Due mondi completamente diversi”

Heather Parisi: “Lorella Cuccarini? Non abbiamo nulla in comune”

Lorella Cuccarini e Heather Parisi: rivalità tra le due showgirl oppure no? Dal grandissimo successo di Fantastico si parla di una ipotetica rivalità e competizione tra le due ballerine e showgirl. A distanza di anni però a smentire categoricamente la cosa è stata proprio la Parisi ospite di Francesca Fagnani a Belve: ” non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”.

Non solo, alla domanda della giornalista e conduttrice “Lei è più artista?”, la Parisi ha risposto: “no, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune”.

Heather Parisi su Lorella Cuccarini: “nostro antagonismo è una pura invenzione”

Non è la prima volta che Heather Parisi ha smentito la rivalità con Lorella Cuccarini. Alcuni anni fa in una intervista, la showgirl parlando proprio della collega disse: “la Cuccarini ed io siamo esattamente agli antipodi, per stili di vita, per modo di ballare, per carattere e per convinzioni personali. Ma il nostro antagonismo è una pura invenzione degli addetti ai lavori sulla quale i giornali per anni hanno campato”. Le due si sono poi ritrovate in “NemicAmatissima”, lo show trasmesso in prima serata su Rai1. Un titolo fuorviante, ma forse scelto appositamente per attirare l’attenzione dei media e della stampa. In quell’occasione fu la più amata dagli italiana, Lorella Cuccarini, a sottolineare: “rivalità? Da zero a 10… in passato diciamo 3. Nel 1984 Heather, strepitosa, faceva Fantastico, l’anno dopo al suo posto c’ero io; è chiaro che una base per la rivalità, che pure fu montata, c’era. Poi eravamo due tipi, lei peperino, internazionale, io italiana ed ero la ragazza che tra tante ce la fa, e il Paese era pieno di storie come la mia”.

Anche la Parisi in un’altra intervista parlando della Cuccarini ha detto: “cosa è successo con Lorella? Ma nulla, davvero proprio niente. Ma con Lorella Cuccarini non è successo nulla! Ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo in privato su Twitter e Instagram. Avrei voluto fare di più di Nemica Amatissima. Erano anni che volevo fare uno show con lei. Ma a cosa ti riferisci quando parli di tensioni? No nessuna competizione, anche perché siamo due mondi completamente diversi io e lei. Ma ci sentiamo tutti i giorni. Ma ti riferisci alla storia della ballerina sovranista. Comunque non è successo nulla”.

