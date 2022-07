La rivincita delle sfigate/ Su Rai 3 il film diretto da Olivia Wilde

La rivincita delle sfigate, film di Rai 3 diretta da Olivia Wilde

La rivincita delle sfigate va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 15 luglio, a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia del 2019, distribuita da Eagle Pictures e prodotta da Annapurna Pictures, Gloria Sanchez Productions. La regia è di Olivia Wilde. Nasce come attrice recitando nelle serie tv Skins e The O.C.. Esordisce al cinema nel 2004 con La ragazza della porta accanto. Negli ultimi anni ci è cimentata anche nel ruolo di regista e ha diretto di recente Don’t worry darling e La rivincita delle sfigate.

Esprimi un desiderio/ Su Canale 5 il film con Jessy Schram

Gli attori sono: Kaitlyn Dever, in dodici anni di carriera ha interpretato otto film e tre serie tv. L’altra protagonista è l’attrice Beanie Feldstein nota per aver preso parte ala serie tv American Crime Story. Nel cast troviamo anche Noah Galvin, Jessica Williams e Billie Lourd.

La rivincita delle sfigate, la trama del film

La rivincita delle sfigate è una pellicola che affronta alcuni problemi degli adolescenti. Le protagoniste sono due giovani ragazze, Molly e Amy che a pochi giorni dal conseguimento del diploma di maturità, si accorgono di aver trascorso la maggior parte del loro tempo a studiare e a dimostrare a tutti di essere delle studentesse modello, perdendo l’interesse per gli svaghi e distaccandosi dal mondo adolescenziale di ribellioni. Per loro fino a quel momento trasgredire era saltare un’interrogazione o prendere un voto insufficiente, ma fuori dalle mura scolastiche c’è una vita che nemmeno conoscono, fatta di divertimenti, svaghi e conoscenze. Le due amiche oltre ad aver condiviso l’infanzia, vogliono regalarsi un momento di folle divertimento.

La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Decidono di recuperare il tempo perduto e mettersi in pari con i loro coetanei facendo tutto quello che negli ultimi anni non hanno fatto, in un’unica notte. Molly riesce a convincere Amy a partecipare alla festa di laurea di Nick, ma questo è soltanto l’inizio di una serie di avventure. Le due si daranno alla pazza gioia sperimentando qualsiasi tipo di sballo da cui si sono tenute in disparte durante il liceo, vivendo quella che per tutta la loro vita ricorderanno come la notte più strabiliante e trasgressiva.

Il video del trailer de La rivincita delle sfigate

LEGGI ANCHE:

Kiss the chef L'albero della vita/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

© RIPRODUZIONE RISERVATA